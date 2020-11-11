Путешествия во времени и теория существования параллельных вселенных — одна лишь мысль об этом захватывает умы многих людей и заставляет трепетать. А существуют сериалы, где по сюжету такое развитие событий возможно. Лучшие из них — в материале "Рамблера".

"Тьма" (Dark, 2017-2020)

Кадр из сериала "Тьма"

В трех сезонах рассказывается история жителей вымышленного городка в Германии, где таинственным образом исчезают люди. Местная полиция пытается собрать информацию по маньяку-убийце и стражи порядка уверены, что виной всему — кто-то из местных жителей. Но все оказывается гораздо запутанней. Под угрозой — не просто жизнь отдельно взятых людей, но и существование всего мироздания.

"За гранью" (Fringe, 2008-2013)

Кадр из сериала "За гранью"

Команда ученых расследует загадочные преступления — их природа ставит под сомнения не просто здравый смысл, но и элементарные законы физики. Чтобы разгадать все тайны, детективу Оливии Данэм придется отправиться существенно дальше, чем она могла подумать.

"Доктор Кто" (Doctor Who, 1963-1989; 2005-…)

В сериале рассказывается о приключениях гуманоида, способного пересекать пространство и время, путешествуя на своем космическом корабле "Тардис". С виду корабль выглядит как обычная телефонная будка из Англии. Доктор, среди прочего, наделен также способностью менять внешний вид, что позволяет создателям сериала регулярно менять исполнителей главной роли. И так как сериал еще снимается, главный вопрос фанатов звучит так: "Кто станет новым Доктором?".

Кадр из сериала "Континуум"

Избежав казни в будущем 2077 году, группа террористов перемещается в наше время. Они придумали технологию для захвата мира и планируют осуществить свою задумку в реальности 2012-го. Но им хотят помешать сотрудник полиции и компьютерный гений.

Гарсия Флинн задумал уничтожить США. Но сделать он это хочет еще до того, как страна в принципе появится на карте мира. Чтобы это осуществить, он перемещается в определенные моменты прошлого и пытается убить знаковых людей. Но историк, военный и ученый пытаются помешать Флинну претворить свой план в жизнь. Загвоздка лишь в том, что каждый поступок влияет на будущее самих героев и создает временные парадоксы.