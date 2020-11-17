Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом 

Экспресс газета 34 минуты назад
Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом
Фото: Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
На телеканале ТНТ с 16 ноября вышел новый сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в одной из главных ролей. Сериал посвящен гибели туристической группы 60 лет назад на одноименном перевале.
Сейчас известно, что официальная и самая правдоподобная версия гибели туристов является сход лавины. Однако долгие годы эта история обрастала самыми разными домыслами и мистическими историями, которые и были взяты сценаристами для сериала.
Родственники погибших были не в курсе замысла режиссера. Как оказалось, с ними никто не связывался до начала производства сериала или после, не спрашивал разрешения об упоминании реальных имен погибших. Есть вероятность, что родственники погибших подадут в суд на создателей сериала, но адвокат Сергей Жорин уже оценил вероятность того, что суд будет проигран родными туристов.

«Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке», — заявил Сергей Жорин в разговоре с Собеседником.

Видео дня. История внебрачного сына Мишулина
Экспресс газета: последние новости
Единственным наследником Джигарханяна стал его пасынок Единственным наследником Джигарханяна стал его пасынок Не Карпович: появились провокационные фото Прилучного с полуголой женщиной Не Карпович: появились провокационные фото Прилучного с полуголой женщиной Единственная внучка Гурченко живет в невыносимых условиях Единственная внучка Гурченко живет в невыносимых условиях
Комментарии
Сериалы , Сергей Жорин , Петр Федоров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
03:35
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
Актеры
Кто такая актриса Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве
02:42
Кто такая актриса Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве
Актеры
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
02:48
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
Актеры
Чем завершилась история внебрачного сына Мишулина
02:40
Чем завершилась история внебрачного сына Мишулина
Актеры
Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру
02:59
Виторган раскрыл, как Собчак затормозила его карьеру
Актеры
Злодей советского кино, погибший от лихой пули
05:49
Злодей советского кино, погибший от лихой пули
Актеры
Лучшие роли Армена Джигарханяна
05:08
Лучшие роли Армена Джигарханяна
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение