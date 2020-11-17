Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом 

На телеканале ТНТ с 16 ноября вышел новый сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в одной из главных ролей. Сериал посвящен гибели туристической группы 60 лет назад на одноименном перевале.
Сейчас известно, что официальная и самая правдоподобная версия гибели туристов является сход лавины. Однако долгие годы эта история обрастала самыми разными домыслами и мистическими историями, которые и были взяты сценаристами для сериала.
Родственники погибших были не в курсе замысла режиссера. Как оказалось, с ними никто не связывался до начала производства сериала или после, не спрашивал разрешения об упоминании реальных имен погибших. Есть вероятность, что родственники погибших подадут в суд на создателей сериала, но адвокат Сергей Жорин уже оценил вероятность того, что суд будет проигран родными туристов.
«Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке», — заявил Сергей Жорин в разговоре с Собеседником.