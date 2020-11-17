Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом 

«Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке»,