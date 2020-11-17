Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом 

16 ноября вышла первая серия нового сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в одной из главных ролей. Картина посвящена гибели туристической группы 60 лет назад на одноименном перевале.
На сегодняшний день официальной версией гибели студентов является сход лавины. Но на протяжении многих лет эта трагедия обрастала разнообразными домыслами и мистическими историями. Именно их сценаристы взяли в основу сериала.
Как оказалось, семьи погибших туристов не знали о замысле режиссера. У них не просили разрешения на упоминание реальных имен погибших. Поэтому сейчас существует вероятность, что родственники студентов подадут в суд на создателей сериала. Но, по мнению адвоката Сергея Жорина, скорее всего суд будет проигран родными туристов.
«Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке»,
— отметил юрист в разговоре с "Собеседником".