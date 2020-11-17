Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом 

Катерина Саломе 11 часов назад
Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом
Фото: Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
16 ноября вышла первая серия нового сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в одной из главных ролей. Картина посвящена гибели туристической группы 60 лет назад на одноименном перевале.
На сегодняшний день официальной версией гибели студентов является сход лавины. Но на протяжении многих лет эта трагедия обрастала разнообразными домыслами и мистическими историями. Именно их сценаристы взяли в основу сериала.
Как оказалось, семьи погибших туристов не знали о замысле режиссера. У них не просили разрешения на упоминание реальных имен погибших. Поэтому сейчас существует вероятность, что родственники студентов подадут в суд на создателей сериала. Но, по мнению адвоката Сергея Жорина, скорее всего суд будет проигран родными туристов.

«Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке»,

— отметил юрист в разговоре с "Собеседником".
Видео дня. История внебрачного сына Мишулина
Комментарии 70
Сериалы , Сергей Жорин , Петр Федоров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Неудачные повороты, испортившие сериалы
13:29
Неудачные повороты, испортившие сериалы
Сериалы
Как советский милиционер победил Фантомаса
44:05
Как советский милиционер победил Фантомаса
Фильмы
Каким остался герой эпизодов в советских фильмах
05:16
Каким остался герой эпизодов в советских фильмах
Актеры
Кем был дядя Михаила Боярского
05:34
Кем был дядя Михаила Боярского
Актеры
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
03:35
Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры»
Актеры
Кто такая актриса Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве
02:42
Кто такая актриса Дрожжина, обвиняемая в мошенничестве
Актеры
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
02:48
Как Юлия Пересильд решилась родить от женатого
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение