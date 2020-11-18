Какие мини-сериалы сейчас смотрят 

В последнее время мини-сериалы пользуются большой популярностью. «Рамблер» собрал самые интересные из последних новинок.
«Ход королевы»
Действие сериала происходит в штате Кентукки в 1957 году. Маленькая Элизабет после смерти матери отправляется в католический приют. В нем всем подопечным дают особые витамины, которые по совету другой девочки оставляет их на ночь. В приюте Элизабет знакомится с пожилым уборщиком, которого она просит научить играть в шахматы. Спустя несколько лет эта игра сыграет большую роль в ее жизни. Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой.
«Отыграть назад»
Кадр из сериала «Отыграть назад»
По сюжету, Грейс является успешным терапевтом, у которого складывается удивительная жизнь. В скором времени у героини должна выйти ее первая книга, где она советует женщинам прислушиваться к интуиции и верить первому впечатлению о противоположном поле. Однако накануне у Грейс пропадает муж, и вся эта история оборачивается большим скандалом. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман и Хью Грант.
«Скользкий путь»
Кадр из сериала «Скользкий путь»
Совсем недавно политик Питер Лоуренс выиграл дело о клевете у журналиста, обвинявшего его в коррупции. Несмотря на это карьера Питера находится под угрозой. Дело в том, что у Лоуренса обнаруживается незаконнорожденная дочь, которая отбывает срок в тюрьме. Из-за этого страдает не только работа, но и семейная жизнь, брак Питера находится на грани распада. Главную роль в сериале исполнил Хью Лори.