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В новых «Зачарованных» появится первый трансгендерный персонаж 

Lenta.ru 8 часов назад
В новых «Зачарованных» появится трансгендер
Фото: Lenta.ru
В новых «Зачарованных» появится первый трансгендерный персонаж. Об этом сообщает Deadline.
Актер Джей Джей Хоукинс (J. J. Hawkins) присоединится к проекту в третьем сезоне и исполнит роль студента, который дружит с одной из сестер-ведьм. Уточняется, что артист просит использовать в отношении себя местоимения «он» или «они».
Ранее Хоукинс уже играл гендерно-неконформную персону (термин означает, что поведение человека не совпадает с принятыми в обществе гендерными нормами — прим. «Ленты.ру») в сериале «Красная линия» от CBS.
Отмечается, что в США позитивно восприняли новость о том, что Хоукинс появится в новой версии «Зачарованных». В настоящее время проходит Неделя осведомленности о трансгендерах, а 20 ноября в мире будет отмечаться День памяти трансгендерных людей.
Ранее стало известно, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс раскритиковали перезапуск шоу. Макгоуэн заявила, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным».
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Комментарии 5
Сериалы , Зачарованная , Они , Роуз Макгоуэн , Холли Комбс , Lenta.ru , CBS
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