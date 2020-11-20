7 сериалов про правительниц

Многие женщины хотели бы быть королевами. Лучшие наряды и украшения, званые балы и праздная жизнь, любовь самого короля (или царя, или императора — нужное подчеркнуть). Не жизнь, а сказка!

К сожалению, даже в сказках есть место предательствам, обидам, ненависти и разочарованию. Но никто не запрещает немного помечтать и полюбоваться придворной жизнью. Для тех, кто без ума от костюмированных историй, Средневековья и особ королевских кровей, — наша сегодняшняя подборка.

Экранизация жизни легендарной Ян Гуйфей — жены императора династии Тан, проделавшей путь от наложницы до правительницы Китая. Путешествуя по стране, император Сюань-цзун встретил невероятно красивую девушку по имени Ян Юйхуань. Он забрал ее во дворец и выдал замуж за своего сына Ли Мао . Однако вскоре после свадьбы император понял, что сам неровно дышит к невестке. Ян приходится в одиночку противостоять дворцовым интригам и сделать выбор между двумя мужчинами.

Сериал рассказывает о жизни Ки Хван Ку — супруги последнего императора монгольской империи Юань Тогон-Тэмура. Корейская империя Корё платит дань монгольским воинам империи Юань. Девочка Сон Нян, потерявшая родителей, вынуждена прикидываться мальчиком, чтобы выжить. В юности она знакомится с наследным принцем Корё — Ван Ю. Позже судьба сводит ее с принцем монгольской династии Юань — Тогоном. В ходе государственного переворота Корё теряет независимость. Сон Нян попадает в плен и становится служанкой во дворце монгольского императора, а заодно и объектом страсти двух молодых правителей.

2015

Правдивая история немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, ставшей российской императрицей Екатериной Великой. Многие знакомы с любовными и политическими свершениями императрицы, но ее путь к трону был долог и тернист. Ради любимого, наследника российского престола Петра Федоровича, София отказалась от своего имени и веры, выучила русский и делала все, чтобы угодить жениху и императрице Елизавете Петровне. Но даже этого оказалась мало: теперь уже Екатерина Петровна не раз становилась объектом дворцовых интриг и сплетен и несколько раз была на грани смерти из-за чужой ненависти.

Queens, 201 Легендарное противостояние королевы Шотландии Марии I Стюарт и королевы Англии Елизаветы I в многосерийном формате. 19-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы заявить о своих правах на английский престол. В 5 лет ее отправили во Францию, в 16 она вышла замуж, а спустя год овдовела. Пришло время править родной страной. Но кузина Марии Елизавета, действующая правительница Англии, не торопится присягнуть на верность законной королеве.

Victoria, 2014-2018

Байопик о еще одной королеве Великобритании — Виктории. 20 июня 1837 года умирает король Вильгельм IV. Его 18-летняя племянница Александрина Виктория Кентская становится королевой страны. Девушка с детства знала, что ее ждет престол, и все же в силу возраста и неопытности не могла себе представить, как тяжело ей придется. Виктория хочет наслаждаться жизнью и браком с очаровательным принцем Альбертом, но долг перед отчизной значит больше, чем любое ее желание.

The White Queen, 2013

Экранизация произведений писательницы Филиппы Грегори о трех женщинах, которые борются за корону Англии в XV веке. Действие сериала начинается в 1464 году, когда война между двумя королевскими династиями за право на трон — Ланкастерами и Йорками — длилась уже почти десять лет. Елизавета Вудвилл, вдова сторонника Ланкастеров, соблазняет короля Эдуарда Йоркского, чтобы защитить свою семью. Маргарет Бофорт, вдова Ланкастера и рьяная ненавистница Йорков, готова на все, чтобы посадить на трон своего сына. Анна Невилл, младшая дочь властного перебежчика, оказывается между двух домов и вынуждена выживать с помощью интриг и чужих жертв.

The White Princess, 2017

Продолжение сериала «Белая королева». Август 1485 года. В измученной Войной роз Англии наступает перемирие. Новый король и первый монарх из династии Тюдоров Генрих VII вот-вот взойдет на трон. Перед решающей битвой он обещает положить конец войне, объединить страну и взять в жены Елизавету Йоркскую — племянницу Ричарда III и дочь короля Англии Эдуарда IV. Но принцесса, влюбленная в другого, обещает нарушить планы супруга и бороться с ним и его семьей во что бы то ни стало.