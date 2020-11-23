Зрители раскритиковали сериал «Перевал Дятлова» 

В сети продолжают обсуждать сериал «Перевал Дятлова», созданный по мотивам советской трагедии с погибшими при загадочных обстоятельствах туристами.

Неправильный Юдин

История загадки перевала Дятлова , таинственной гибели туристической группы широкоизвестна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сериал, снятый на основе реальных исторических событий, бурно обсуждается. Первыми свое несогласие высказали родственники «дятловцев», которые заявили о намерении подать иск в суд на создателей сериала. Фишка в том, что в художественном фильме, который не может претендовать на достоверность, герои носят настоящие имена членов группы. Вместе с тем эксперты и многие зрители отмечают, что они не похожи, а местами возмутительно отличаются и даже порочат своих прототипов. Претензий много и ко всем героям-дятловцам, и к самому Игорю Дятлову, который в жизни был более жестким авторитарным человеком. Но больше всего вопросов пока к образу Юдина — единственному из группы, кто не пошел в поход и остался в живых.

«Мне персонаж Юдина тоже вообще не понравился, — пишет в интернете зрительница Ульяна Гурова. — В жизни Юдин намного симпатичнее был и умнее, думаю. По интервью запомнился как очень приятный человек. Здесь постоянно рефлексирующий, всего боящийся и глупый. Непонятно, для чего это»

«Было бы правильно закрыть сериал, к истории группы нет никакого отношения, куча неточностей, — отмечает Михаил Померанцев. — Юдин выставлен трусом, место трагедии снято ужасно — сразу видно, не там, люди щупами орудуют на морозе голыми руками… А так — сюжет не плох. Если б фильм назывался например "Хибина" и не использовал бы имена погибших, а лишь намекал на историю группы Дятлова я бы смотрел».

«При заявке "основан на реальных событиях" и использовании конкретного персонажа — Юрий Юдин, а не, например Петя Петин, — надо показывать правду, хотя бы там, где она точно известна, — пишет пользователь Васи Лиса. — Так как в данном случае "художественный вымысел" выставляет реального человека в неприглядном свете и не соответствует действительности. Человека безосновательно представили зрителям лжецом, трусом и параноиком… Сценаристы слабо представляли себе, судя по всему, степень вовлечённости людей в историю "перевала Дятлова". Это очень-очень много людей, которые всерьёз интересуются данной историей, и впарить им что попало не получится. Если взялись за столь амбициозный проект, то и делать надо соответственно. Это крутая и самобытная история, и можно было сделать очен крутой фильм. Но зачем же переть в фильм замки и зомби Рейха из Call of Duty, кольца бессмертия, бабок ведуний. Это все не про "Перевал Дятлова". Толпы людей не из-за этого залипают на эту историю. Она не нуждается в подобных "украшениях"».

«Актеры играют замечательно»

Зрители разделились на два лагеря: одни подчеркивают многочисленные промахи в сценарии, несоответствия действительности, другие наоборот считают, что это вымысел и требовать достоверности не нужно. «Люди, окститесь, очнитесь, это ПРОСТО сериал, он — художественный. Он не претендует ни на документальность, ни на точность, ни на что бы то ни было иное. В нем, я полагаю, будут, посерийно обрисованы основные версии гибели группы + немного мистики и вымысел авторов сериала. Жирная, сочная картинка, лайтовое повествование, местами напряжение, звукоряд хороший, актеры вроде неплохо отрабатывают, эффекты и прочее», — пишет зритель под ником John.