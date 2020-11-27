Сидите и смотрите 

Мартовский запуск комедийного сериала «Патриот» от Good Story Media стал самым успешным в 2020 году в вечерний прайм-тайм. Похожий результат показал и новый комедийный сериал продакшена «Иванько», благодаря которому ТНТ стал лидером вечерних показов. Как пермскому Good Story Media удается снимать рейтинговые сериалы — в материале «Ленты.ру».

В 2020 году самым успешным стал запуск комедийного сериала «Патриот» от Good Story Media — 18,8-процентная доля смотревших первую серию зрителей в возрасте от 14 до 44 лет в вечернем слоте с 20:00 до 20:30, по данным Mediascope. Похожий результат показал и «Иванько» — новый комедийный сериал продакшена с Валентиной Мазуниной и Линой Миримской. Доля его первой серии, по данным Mediascope, составила 18,4 процента, что позволило ТНТ выйти в лидеры вечернего слота.

От «Реальных пацанов» до «Иванько»

В центре сюжета сериала «Иванько» — героини Валя, Настя и Яся, одинокие женщины чуть за 30, которые запутались в личных проблемах, но при этом пытаются наладить не свою жизнь, а жизнь подруг. Одиночество, зависимость от родителей или мужа, абьюзивные отношения, странные увлечения — все эти важные проблемы современного человека сериал проговаривает внятным и понятным каждому языком и предлагает если не решить их, то принять и посмеяться. «Иванько» не претендует на звание глубокого сериала, это просто комедия, но комедия жизненная и потому терапевтическая: ситуации, в которые попадают героини, зрители примеряют на себя. Пожалуй, в этом причина того, что сериал так тепло принят аудиторией: оказалось, что в ноябре, когда кругом холод, коронавирус и неизвестность, людям необходим сериал о том, что все мы неидеальны, все иногда поступаем неправильно, все попадаем в глупые ситуации, но это еще не конец света.

Жизнеподобие и добрый юмор можно назвать фишкой комедий Good Story Media. Именно так снята и «Ольга» — суперпопулярный сериал о матери-одиночке, которая живет в Чертанове, тянет на себе проблемы родни и редко думает о себе. «Ольгу» любят не только за сам материал, но и за то, как он сделан: реалистичная камера, живая нерафинированная речь, максимально приближенная к жизни игра Яны Трояновой и других актеров. Интересно, что критикуют сериалы Good Story Media ровно за то же — они становятся той же лакмусовой бумажкой, что когда-то фильм Жоры Крыжовникова «Горько!»: одни видят в нем искренний реализм, другие называют его пошлым.

Таким получился и «Патриот» — сериал об идеалисте Сане Кучине, уверенном, что он сможет перевоспитать всех алкашей и тунеядцев в родном городке. Созданием «Патриота» занимались люди, которые точно знают, что такое жизнь в маленьком городке сегодня и как показать ее без перекосов. Идея принадлежит Алексею Базанову, актеру из «Реальных пацанов», который впервые занимался креативным продюсированием. «"Патриот" — это классический ситком с комедийными персонажами и комедийными линиями, — говорит продюсер сериала Антон Зайцев. — Главный герой этой комедии — архетипичный герой русских сказок, историй, сюжетов — простой солдат. Честный, добрый и прямой. Его идеалы на самом деле понятны и близки всем».

Кстати, «Реальные пацаны» в этом году отметили десятилетний юбилей в эфире, и новый сезон знаменитого пермского мокьюментари тоже выводил ТНТ в лидеры вечернего слота. «Это проект, который говорит с Россией на понятном языке, предлагает понятные и добрые шутки, без оттопыренного мизинчика заумных историй, без лихой грубоватости, мата и пошлости. Поэтому его любит Россия и не замечает русский Facebook», — говорит о «Реальных пацанах» Антон Зайцев.

Не только комедии

Комедия — это фирменный жанр ТНТ и Good Story Media, но при этом канал экспериментирует с жанрами в специально созданном для этого слоте больших сериалов в 22:00. В этом году Good Story Media сняли для этого слота два сериала, которые тоже показали хорошие цифры, вывели ТНТ в лидеры, но не были однозначно приняты журналистами и критиками — и вокруг «Территории», и вокруг «Мира! Дружбы! Жвачки!» развернулись дискуссии.

Всероссийская премьера «Территории» прошла не традиционно в Москве или в Санкт-Петербурге, а в Перми: этот киносериал — фолк-история, основанная на мифах, легендах и поверьях Пермского края. Его создатели решили рискнуть и сделать основой мистического повествования на стыке хоррора и роуд-муви не привычные истории о вуду, вампирах или зомби, а исконно наш, причем локальный материал — коми-пермяцкую мифологию.

Риск оказался оправдан. Сериал о том, как подросток Егор Чудинов ищет в таинственных широтах Пермского края пропавших родителей-этнографов и сталкивается с древними загадками этой территории, вывел ТНТ в лидерство в день премьеры с долей 16,9 процента. Такие цифры — результат попадания «Территории» в поле зрения не только преданной аудитории ТНТ, но и аудитории, которая в целом смотрит российские сериалы.

Проект спровоцировал в СМИ волну обсуждений вокруг исконно русского прошлого — среди обычных зрителей, в киносообществе и даже сообществе историков — и поднял интерес к теме мифологии народов, населяющих Россию. Сериал дал специалистам почву для размышлений о представлении мифов в поп-культуре. «Территорию» хвалили за открытие широкому зрителю новых исторических горизонтов, но и ругали тоже — специалисты по фольклору называли погружение в дело их жизни поверхностным, как того требует мистический жанр.

Первые в слоте

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в 90-е годы и вовсе вызвала раскол среди кинокритиков: пока одни журналисты вспоминали романтичное время возможностей и благодарили сериал за ностальгию, другие сочли его слишком вольной трактовкой тяжелого десятилетия. Доля сериала Good Story «Мир! Дружба! Жвачка!» по аудитории 14-44 в день премьеры составила 13,1 процента. У ближайшего конкурента — телеканала СТС — доля в этом же слоте составляла 8,3 процента.

Как писало информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России Adindex, споры о том, были ли 90-е временем романтики или самым тяжелым периодом в истории России, повлияли и на рейтинг сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — например, пользователи «Кинопоиска» оценили его на 7,4 балла. По этому критерию сериал обогнал другие проекты последнего времени на схожую тему: сериал «Девяностые. Весело и громко» (6,4) и победивший на прошлогоднем «Кинотавре» фильм «Бык» с тем же Юрой Борисовым (6,6).

Далеко не каждый продакшен может похвастаться таким разнообразием мнений вокруг своих проектов. Это значит, что качество сериалов Good Story Media уже перешагнуло жанровую условность и попало в общественную повестку.