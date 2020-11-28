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Мультфильм «Маша и Медведь» номинирован на награду в США 

Александра Нечаева 17 часов назад
«Маша и Медведь» номинирован на награду в США
Фото: Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Российский мультсериал про неугомонную девочку Машу и ее лесного друга Медведя поборется за звание лучшего детского шоу в мире.
Анимационный фильм «Маша и Медведь» вошел в пятерку финалистов премии Global TV Demand Award, став единственным российским проектом в числе номинантов. За главный приз забавный мультипликационный сериал, который уже высоко оценили зрители всего мира, будет бороться с такими соперниками, как «Звездные войны: Войны клонов», «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Губка Боб Квадратные Штаны».
Победитель премии Global TV Demand Award будет объявлен в январе 2021 года. Выбирать лучшее детское шоу будут зрители.
Напомним, что мультсериал "Маша и Медведь" впервые вышел на экраны в январе 2009 года и практически мгновенно завоевал популярность у зрителей. Проект продолжает развиваться, а за приключениями Маши следят уже не только маленькие россияне, но и зрители других стран.
Ранее "Рамблер" писал о том, что звезда «Друзей» повторила танец с индейкой на голове.
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