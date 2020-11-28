«Маша и Медведь» номинирован на награду в США

Российский мультсериал про неугомонную девочку Машу и ее лесного друга Медведя поборется за звание лучшего детского шоу в мире.

Анимационный фильм «Маша и Медведь» вошел в пятерку финалистов премии Global TV Demand Award, став единственным российским проектом в числе номинантов. За главный приз забавный мультипликационный сериал, который уже высоко оценили зрители всего мира, будет бороться с такими соперниками, как «Звездные войны: Войны клонов», «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Губка Боб Квадратные Штаны».

Победитель премии Global TV Demand Award будет объявлен в январе 2021 года. Выбирать лучшее детское шоу будут зрители.

Напомним, что мультсериал "Маша и Медведь" впервые вышел на экраны в январе 2009 года и практически мгновенно завоевал популярность у зрителей. Проект продолжает развиваться, а за приключениями Маши следят уже не только маленькие россияне, но и зрители других стран.