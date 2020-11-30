Какие сериалы смотреть в декабре

Несмотря на то, что декабрь не так богат на сериальные премьеры, «Рамблер» собрал для вас лучшие новинки конца 2020 года.

Фото: Кадр из сериала «Эйфория» Кадр из сериала «Эйфория»

«Эйфория»

В новом сезоне подросткового сериала «Эйфория» герои вновь столкнутся с проблемами своего возраста. Зендая и Хантер Шафер вернуться к своим персонажам. Премьера второго сезона проекта запланирована на шестое декабря.

«Ваша честь»

Кадр из сериала «Ваша честь»

По сюжету, сын влиятельного судьи Майкла Дезиато сбивает пешехода и скрывается с места преступления. И теперь карьера и жизнь Майкла находится под угрозой, ведь погибшим оказался сын местного криминального авторитета. Премьера сериала запланирована на шестое декабря.

«Селена»

Кадр из сериала «Селена»

Сериал расскажет о жизни и карьере одной из самых успешных латиноамериканских исполнительниц в истории — Селене Кинтанилья-Перес. В 1995 году певица была убита управляющей бутиками Селены. Продюсером проекта выступил отец артистки, а главную роль исполнила Кристиан Серратос . Премьера сериала запланирована на четвертое декабря.

«Бесстыжие»

Кадр из сериала «Бесстыжие»