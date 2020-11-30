Какие сериалы смотреть в декабре

Несмотря на то, что декабрь не так богат на сериальные премьеры, «Рамблер» собрал для вас лучшие новинки конца 2020 года.
Фото: Кадр из сериала «Эйфория»Кадр из сериала «Эйфория»
«Эйфория»
В новом сезоне подросткового сериала «Эйфория» герои вновь столкнутся с проблемами своего возраста. Зендая и Хантер Шафер вернуться к своим персонажам. Премьера второго сезона проекта запланирована на шестое декабря.
«Ваша честь»
Кадр из сериала «Ваша честь»
По сюжету, сын влиятельного судьи Майкла Дезиато сбивает пешехода и скрывается с места преступления. И теперь карьера и жизнь Майкла находится под угрозой, ведь погибшим оказался сын местного криминального авторитета. Премьера сериала запланирована на шестое декабря.
«Селена»
Сериал расскажет о жизни и карьере одной из самых успешных латиноамериканских исполнительниц в истории — Селене Кинтанилья-Перес. В 1995 году певица была убита управляющей бутиками Селены. Продюсером проекта выступил отец артистки, а главную роль исполнила Кристиан Серратос
. Премьера сериала запланирована на четвертое декабря.
«Бесстыжие»
Кадр из сериала «Бесстыжие»
Шестого декабря состоится премьера 11 и последнего сезона популярного американского сериала. Проект рассказывает о жизни многодетной семьи Галлахеров и их соседях, которые то и дело, что попадают в самые необычные ситуации, и пытаются выжить в этом мире всеми возможными способами.