В России сняли новый сериал о событиях, произошедших с группой Дятлова. Сама идея экранизации этой истории давно не нова, но современные режиссеры тоже решили снять свою версию произошедшего. После завершения сериала зрители высказали свою точку зрения, и не у всех она оказалась положительной. "Рамблер" рассказывает, почему "Перевал Дятлова" не оценили зрители.

В первую очередь, зрителям не понравилось, что в сериале решили придерживаться одной версии гибели туристов. Из-за того, что до конца не известно, что случилось тогда на горе, делать определенный финал, по мнению многих, было нелогично. Кроме того, официальная версия расходится с мнением родственников и их адвокатов.

"История выглядит разрозненной. Как будто при заштопывании лоскуты подбирали без разбору и сшивали по принципу 'и так сойдет!'", — пишут комментаторы (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В сериале у некоторых героев есть болезненное прошлое времен войны. Эту ветку тоже показывают в сериале. Истории о самих студентах зрителям показалось мало, гораздо больше внимания уделяется расследованию и главному герою, агенту КГБ, который в прошлом воевал.

"В итоге, хотите историю о студентах — смотрите последний эпизод. Остальное не смотреть совсем. После первых серий чуть не дропнул, но решил что писать рецензию стану только, если авторский смысл до конца рассмотрю. И да, последняя серия трогательная, и та, зачем я это смотрел. Все же остальное это просто ненависть к народу победителю, очернение истории, и ничего более"

Зрители отметили, что в сериале очень много художественного вымысла и мало достоверных фактов. Многие уверены, что то, что сюжет "основан на реальных событиях" не дает режиссерам право перевирать то, что происходило на самом деле. Некоторые говорят о том, что смогли бы лучше принять этот сериал, если бы его оне назвали "Перевалом Дятлова".