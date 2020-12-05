Что известно о новом сериале Дэвида Линча для Netflix 

Двухкратный лауреат "Каннского кинофестваля", 74-летний Дэвид Линч стал культовым режиссером своего времени. Без его легендарного "Твин Пикса" сложно представить мировой кинематограф, а ведь это далеко не единственная яркая работа Линча.

Не так давно фанатов режиссера обрадовало известие о том, что вскоре он снимет новый сериал для стриминговой платформы Netflix . Что известно о грядущем проекте? Выяснял "Рамблер".

В недавнем выпуске Production Weekly — издания, в котором публикуют информацию о новинках кинематографа, появилась новость о том, что Линч готовит сериал для Netflix.

Кодовое название картины Wisteria ("Глициния"). Это растение встречается по всему миру и чаще всего используется в ландшафтном дизайне. Съемки проекта должны стартовать в мае 2021 года. Линч выступит режиссером и сценаристом сериала. Продюсером киноленты назначена Сабрина Сазерленд, — она работала вместе с Линчем над новым сезоном "Твин Пикса", а также над картиной "Внутренняя империя"

При этом ни сам Линч, ни представители Netflix еще не высказывались о новом проекте. Однако слухи о нем ходили давно.