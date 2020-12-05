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Раскрыты сроки начала съемок приквела «Игры престолов» 

Александра Нечаева 14 часов назад
Анонсированы съемки приквела «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Джейсон Килар, генеральный директор компании Warner Bros. анонсировал начало съемок сериала «Дом дракона», сообщает Medium.

“Берегитесь драконов над головой”,

— сказал Килар, отметив, что съемки проекта по вселенной знаменитого романа Джорджа Мартина планируют начать через несколько месяцев.
Выпустить «Дом дракона» собираются в следующем году сразу на платформе HBO Max и в кинотеатрах.
События, о которых расскажут в сериале, будут происходить за триста лет до событий, освещенных в «Игре престолов», в основу проекта ляжет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина.
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Сериалы , Игра престолов , Джордж Мартин
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