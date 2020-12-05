Анонсированы съемки приквела «Игры престолов»

Джейсон Килар, генеральный директор компании Warner Bros. анонсировал начало съемок сериала «Дом дракона», сообщает Medium.

“Берегитесь драконов над головой”,

— сказал Килар, отметив, что съемки проекта по вселенной знаменитого романа Джорджа Мартина планируют начать через несколько месяцев.

Выпустить «Дом дракона» собираются в следующем году сразу на платформе HBO Max и в кинотеатрах.

События, о которых расскажут в сериале, будут происходить за триста лет до событий, освещенных в «Игре престолов», в основу проекта ляжет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».