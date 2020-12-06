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Как сериал с Ходченковой поможет наладить вашу личную жизнь 

Даня Виттиг 10 часов назад
Поиск любви был и остается главной темой в жизни многих людей. И некоторые киноработы созданы для того, чтобы понять, как превратить мимолетную влюбленность в серьезные и гармоничные отношения. "Рамблер" расскажет о сериале со Светланой Ходченковой, который поможет наладить личную жизнь.
Сериал "Краткий курс счастливой жизни" сняла эпатажная режиссер Валерия Гай Германика. Девушка отразила откровенные размышления о поиске личного счастья современных молодых женщин.
В ходе сюжета мы наблюдаем за историями четырех героинь, которые пытаются найти любовь. Все они глубоко несчастны и не могут найти себя в этом мире стереотипов, где женщине уготована роль слабого пола.
Что интересно, зритель сам находит ответ на вопрос, как надо строить коммуникацию с партнером, а как это делать не стоит. В сериале очень тонко передано столкновение мужского и женского взгляда, а трудности, с которыми сталкиваются герои полностью взяты из реальной жизни.
Некоторые зрители сравнивают сериал Германики с "Сексом в большом городе", однако американская мечта с дорогими туфлями далека от российской действительности со старым ремонтом, работой, которую хочется бросить и мужчинами, которым нужно лишь одно.
Германика в своих работах всегда старается отразить немного удручающую, но действительность. И пусть действительность зачастую не вызывает у нас радостных чувств, она может резко измениться, если в какой-то момент в жизнь ворвется любовь.
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Сериалы , Видео , Секс в большом городе
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