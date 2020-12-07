Netflix отказался признавать «Корону» вымыслом

Стриминговый сервис Netflix отказался добавлять в каждую серию популярного сериала "Корона" о семье королевы Великобритании Елизаветы II пометку о недостоверности.
Как сообщает Deadline со ссылкой на заявление руководства Netflix, пользователи сервиса и так знают, что происходящее в сериале — художественный вымысел.
"Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновленный реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений", — сказали в компании.