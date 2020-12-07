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Netflix отказался добавлять в «Корону» пометку о недостоверности 

Газета.Ru и ещё 4 14 часов назад
Netflix отказался признавать «Корону» вымыслом
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix отказался добавлять в каждую серию популярного сериала "Корона" о семье королевы Великобритании Елизаветы II пометку о недостоверности.
Как сообщает Deadline со ссылкой на заявление руководства Netflix, пользователи сервиса и так знают, что происходящее в сериале — художественный вымысел.

"Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновленный реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений", — сказали в компании.

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Сериалы , Елизавета II , Netflix
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