Недавно в прокат вышел четвертый сезон популярного сериала «Корона», который рассказывает о семье королевы Великобритании Елизаветы II. При этом стриминговый сервис Netflix отказался добавлять в каждую серию пометку о недостоверности. Об этом сообщает издание Deadline.
«Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновленный реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений»,
— заявили в компании.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Волосожар высказалась о скандале на «Ледниковом периоде».