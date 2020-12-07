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Netflix отказался признавать сериал «Корона» вымыслом 

Катерина Саломе 4 часа назад
Недавно в прокат вышел четвертый сезон популярного сериала «Корона», который рассказывает о семье королевы Великобритании Елизаветы II. При этом стриминговый сервис Netflix отказался добавлять в каждую серию пометку о недостоверности. Об этом сообщает издание Deadline.

«Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновленный реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений»,

— заявили в компании.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Волосожар высказалась о скандале на «Ледниковом периоде».
Сериалы , Видео , Ледниковый период , Елизавета II , Netflix
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