В голливудских кино и сериалах принято изображать россиян в определенном стереотипном образе. Так, "эти русские" всегда опасные, не особо образованные, шумные, пьющие люди с диким акцентом и странным поведением. А уж если в кадре Россия или Советский Союз, то это всегда ушанки, огромные шубы и дикий холод. Если еда, то только борщ, если напиток, то только водка.

Однако на известной американской платформе Netflix недавно вышел сериал, в котором Советы показали в непривычной для Голливуда манере.

Во всем мире люди увлеченно наблюдали за сериалом "Ход королевы" из шести эпизодов. Сериал рассказал о жизни гениальной американской шахматистки Элизабет Хармон в 60-х годах. Девочка-сирота научилась шахматам в приюте, а позже смогла стать лучшей в Америке, обойдя всех талантливых мужчин в стране.

Однако, весь мир считал лучшими именно советских шахматистов. Именно их в сериале показали не как недалеких преступников, а как крайне одаренных интеллектуалов, которых уважает весь мир.

Кадр из сериала "Ход королевы"

"Ход королевы" создал совершенно другой образ СССР. В частности, в заключительных эпизодах Хармон попадает в Москву. Белокаменная наконец показана как красивый город с необыкновенной архитектурой. Причем сценаристы обошлись без традиционного снега и метелей.

Кадр из сериала "Ход королевы"

Кроме того, когда Хармон всхлестнулась в шахматном турнире с великими советскими шахматистами, никто из них не был агрессивен. Каждый отнесся к американке с уважением. А советский народ, вопреки обычным стереотипам об угрюмости, отнесся к шахматистке из Америке с восхищением, и даже с любовью. В сериале не чувствуется никакой враждебности между американцами и советскими гражданами. Россияне по-доброму зовут девушку Лизой и радуются ее победам.

Кадр из сериала/ Москвичи с восхищением жмут руку американской шахматистке

В сериале советских граждан показали, как заинтересованных, интеллектуальных людей. По сценарию, весь Союз любил шахматы, а народ собирался на улицах, чтобы поиграть.

Многие зрители и пользователи Сети были удивлены таким изображением России и СССР в сериале: