Финалы сериалов, которые возмутили фанатов

Два десятилетия двадцать первого века стали настоящей эрой сериалов — качественных, наполненных глубоким смыслом, с блестящей актерской игрой. Зрители этих телепроектов годами следили за развитием сюжета и бурно обсуждали все перипетии сюжета и неоднозначные поступки персонажей на тематических форумах и в соцсетях.

У каждого сериала, представленного в этом видеоролике, огромная база поклонников, и каждый из них надеялся на яркий, убедительный и логичный финал любимой истории. Однако создатели проектов решили иначе. Одних подвела чрезмерная жажда наживы, другие просто запутались в придуманных тайнах. Как бы там ни было, финалы этих сериалов огорчили и разозлили большинство фанатов.