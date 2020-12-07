Финалы сериалов, которые возмутили фанатов

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Сериалы с худшими финалами в истории телевидения 

Полина Алферова 1 час назад
Два десятилетия двадцать первого века стали настоящей эрой сериалов — качественных, наполненных глубоким смыслом, с блестящей актерской игрой. Зрители этих телепроектов годами следили за развитием сюжета и бурно обсуждали все перипетии сюжета и неоднозначные поступки персонажей на тематических форумах и в соцсетях.
У каждого сериала, представленного в этом видеоролике, огромная база поклонников, и каждый из них надеялся на яркий, убедительный и логичный финал любимой истории. Однако создатели проектов решили иначе. Одних подвела чрезмерная жажда наживы, другие просто запутались в придуманных тайнах. Как бы там ни было, финалы этих сериалов огорчили и разозлили большинство фанатов.
Ранее «Рамблер» рассказывал о фильмах для тех, кто думает, что уже видел все.
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