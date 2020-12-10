Сериалы о радикальных переменах в жизни

Перемены нас традиционно пугают, и, пока все коучи мира твердят о пользе выхода их зоны комфорта, нормальные люди норовят залезть на любимый диван и укрыться любимым пледом. Потому что все все знакомое дает спокойствие и уверенность, а незнакомое — наоборот.

Но в этом году перемен не удалось избежать, кажется, никому. И все мы поняли, что встречать лучше во всеоружии или хотя бы без паники. Для вдохновения — подборка свежих сериалов, в которых героям приходится менять жизнь и себя и себя заодно.

«Отыграть назад»

Герои Николь Кидман Хью Гранта — образцово-показательная пара: красивые, умные, богатые, влюбленные. У них идеальный дом, идеальные работа (он лечит детишек от рака, она — семейный психолог), идеальный ребенок, который ходит в идеальную школу на Манхэттене. Ну то есть так кажется, пока однажды не убивают мать одного из учеников этой самой идеальной школы, а идеальный муж идеальной героини не исчезает.

Таких перемен никому не захочется, и тут ни Верхний Ист-Сайд не поможет, ни папа-миллионер, играющий на рояле грустные мелодии. Придется признать, что жизнь изменилась раз и навсегда, и что-то с этим делать. Бонусом — много красивого Нью-Йорка и нарядов Николь Кидман, в которых она любит разгуливать по городу, ну и стареющий Хью Грант, который все еще чертовски хорош!

«Бортпроводница»

Та самая Пенни из «Теории Большого Взрыва» возвращается к нам в роли стюардессы-оторвы. Межконтинентальные рейсы, водка, наркотики, секс в разных городах мира и шикарные платья — кажется, что ей все ни по чем и это веселье не остановить.

Кадр из сериала «Бортпроводница»

Пока однажды она не просыпается в постели с мертвым мужчиной. То есть ее вчерашнему прекрасному принцу перерезали горло, и теперь она явно будет главной подозреваемой, тем более, что дело происходит в Таиланде, а не в какой-то мирной европейской стране. Девушка сбегает с места преступления, заодно заметая все следы, и дальше-то и начинается все самое веселое. Мало того, что ее регулярно вызывают на допросы, так еще мертвый красавчик постоянно ей везде мерещится, а его подруга, похоже, и вовсе пытается убить нашу стюардессу.

«Неортодоксальная»

Мини-сериал всего из четырех серий, рассказывающий историю девушки из ортодоксальной хасидской еврейской общины. Основан он на биографии Деборы Фельдман «Неортодокс: скандальный отказ от моих хасидских корней», который в свое время наделал много шума и «оскорбил чувства верующих». Как книга, так и сериал в первой его части создает у зрителя/читателя ощущение подглядывания за чем-то очень интимным, и не только в моменты, когда муж пытается заняться сексом со своей женой, а в целом — мы очень мало знаем о жизни ортодоксальной хасидской общины.

А они действительно умудряются жить в современном мире, в Нью-Йорке, по своим законам, совершенно обособленно. Поэтому для главной героини, Эсти, главной женской целью становится замужество и рождение детей. И чем больше мы узнаем об этом мире, тем громче кричим ей «Беги» , с самого начала зная, что она уже убежала. Подальше, в Берлин, где найдет свою маму и, возможно, даже будет заниматься тем, что ей на самом деле нравится.

«Беги»

Раз уж начали про побеги, продолжим сериалом, который так и называется — «Беги». Девочка и мальчик как-то давно договорились, что если в жизни что-то пойдет не так и один напишет «беги», а второй ответит «беги», то они встретятся в определенном месте, а точнее, в поезде, идущем в Чикаго. И они встречаются, она при этом оставляет дома мужа и двух детей, а что оставляет он и почему отправил это сообщение — нам и рассказывает сериал в течение первого сезона.

Кадр из сериала «Беги»

Начался он за здравие, как и положено романтическому триллеру, но к середине повествование стало проседать. Тем не менее идея все равно прекрасная, вы только подумайте — это как договариваться с другом, что если вы до сорока лет останетесь одинокими, то поженитесь, только в более экстремальном варианте. Потому что обещания о женитьбе никогда не выполняются, а тут герои действительно убежали.

«Голливуд»

«Голливуд» — великолепный сериал от Райана Мерфи , создателя «Хора», «Американской истории ужасов» и «Вражды» о Голливуде 40-х годов. Сериал похож на длинную театральную постановку с шикарными костюмами и не менее шикарными локациями — студия, дом владельца студии и заправка, где не только продают бензин, но и отправляют молодых и красивых юношей в объятия прожженных голливудских акул и вообще всех, кто готов платить и знает пароль «dreamland».

Сериал щедро сыпет знакомыми именами и реальными звездами — Вивьен Ли уже прославилась, но еще не снялась в «Трамвае Желание», а Рок Хадсон только-только начинает свою карьеру и попадает в лапы к циничному и неприятному агенту, который обращается с актерами как со скотом (тоже вполне себе реальность того времени).

Все это перемешано с группой милых молодых людей, мечтающих о кино и славе и подано в формате «А что если?». А что если в Голливуде раньше искоренили бы гомофобию, расизм и сексизм? Что, если бы тогда, в момент расцвета Голливуда, главную роль отдали бы афроамериканке? А актеру не надо было скрывать, что он живет с мужчиной или заключать фиктивный брак? Что, если бы фабрика грез сделала шаг в новый дивный толерантный мир, вместо того чтобы поддерживать предрассудки, зашоренность и глупость? Никогда не узнаем, но фантазия получилась очень красивая, яркая и идеалистичная до слез.

«Повсюду тлеют пожары»

Проект неутомимой Риз Уизерспун , рисующий портреты двух очень разных семей, который можно описать поговоркой «в каждой избушке свои погремушки».

Кадр из сериала «Повсюду тлеют пожары»

Элена Ричардсон (ее играет Риз) — идеальная мать четырех детей, жена, журналист, хозяйка шикарного дома, сдает жилье Мие Уоррен, полной своей противоположности — матери-одиночке и художнице, чья жизнь совершенно непредсказуема, настолько, что ее дочь-подросток красит только одну стену в комнате, ведь все равно скоро переезжать.

Стабильность и классика VS свобода и неопределенность. Как выясняется, у каждой из героинь в шкафах полно скелетов, и чтобы хоть немного разобраться с ними, придется спалить целый дом.

«Нормальные люди»

Сначала кажется, что книги Салли Руни вполне достаточно было формата полнометражного фильма, без сериала можно было обойтись — не так уж там много событий. Но в итоге сериал получился настолько киношным, а медленный темп (все как в жизни, полная противоположность «Голливуду») лишь усиливает эффект присутствия.

И вот ты уже рыдаешь над историей любви двух молодых людей в Ирландии, как будто они тебе родные. С героями мы знакомимся в старших классах: она — странная ботанка, а он — капитан футбольной команды. Они влюбляются, но он стесняется ее, ведь она в школе изгой, а ему надо заботиться о своей репутации.

Особую нелепость ситуации придает социальное неравенство — мама героя работает помощницей по хозяйству в доме героини. Дальше они поступают в один университет, но тут ситуация меняется: теперь она — звезда и популярная девушка, а он никому неинтересный парень из провинции. И так все восемь серий — на взглядах, недомолвках, недопонимании и очень красивом сексе. Очень красивом, эталонном.