Сериалы о радикальных переменах в жизни

Перемены нас традиционно пугают, и, пока все коучи мира твердят о пользе выхода их зоны комфорта, нормальные люди норовят залезть на любимый диван и укрыться любимым пледом. Потому что все все знакомое дает спокойствие и уверенность, а незнакомое — наоборот.
Но в этом году перемен не удалось избежать, кажется, никому. И все мы поняли, что встречать лучше во всеоружии или хотя бы без паники. Для вдохновения — подборка свежих сериалов, в которых героям приходится менять жизнь и себя и себя заодно.
«Отыграть назад»
Герои Николь Кидман и Хью Гранта — образцово-показательная пара: красивые, умные, богатые, влюбленные. У них идеальный дом, идеальные работа (он лечит детишек от рака, она — семейный психолог), идеальный ребенок, который ходит в идеальную школу на Манхэттене. Ну то есть так кажется, пока однажды не убивают мать одного из учеников этой самой идеальной школы, а идеальный муж идеальной героини не исчезает.
Таких перемен никому не захочется, и тут ни Верхний Ист-Сайд не поможет, ни папа-миллионер, играющий на рояле грустные мелодии. Придется признать, что жизнь изменилась раз и навсегда, и что-то с этим делать. Бонусом — много красивого Нью-Йорка и нарядов Николь Кидман, в которых она любит разгуливать по городу, ну и стареющий Хью Грант, который все еще чертовски хорош!
«Бортпроводница»
Та самая Пенни из «Теории Большого Взрыва» возвращается к нам в роли стюардессы-оторвы. Межконтинентальные рейсы, водка, наркотики, секс в разных городах мира и шикарные платья — кажется, что ей все ни по чем и это веселье не остановить.
Кадр из сериала «Бортпроводница»
Пока однажды она не просыпается в постели с мертвым мужчиной. То есть ее вчерашнему прекрасному принцу перерезали горло, и теперь она явно будет главной подозреваемой, тем более, что дело происходит в Таиланде, а не в какой-то мирной европейской стране. Девушка сбегает с места преступления, заодно заметая все следы, и дальше-то и начинается все самое веселое. Мало того, что ее регулярно вызывают на допросы, так еще мертвый красавчик постоянно ей везде мерещится, а его подруга, похоже, и вовсе пытается убить нашу стюардессу.
«Неортодоксальная»
Мини-сериал всего из четырех серий, рассказывающий историю девушки из ортодоксальной хасидской еврейской общины. Основан он на биографии Деборы Фельдман «Неортодокс: скандальный отказ от моих хасидских корней», который в свое время наделал много шума и «оскорбил чувства верующих». Как книга, так и сериал в первой его части создает у зрителя/читателя ощущение подглядывания за чем-то очень интимным, и не только в моменты, когда муж пытается заняться сексом со своей женой, а в целом — мы очень мало знаем о жизни ортодоксальной хасидской общины.
А они действительно умудряются жить в современном мире, в Нью-Йорке, по своим законам, совершенно обособленно. Поэтому для главной героини, Эсти, главной женской целью становится замужество и рождение детей. И чем больше мы узнаем об этом мире, тем громче кричим ей «Беги», с самого начала зная, что она уже убежала. Подальше, в Берлин, где найдет свою маму и, возможно, даже будет заниматься тем, что ей на самом деле нравится.
«Беги»
Раз уж начали про побеги, продолжим сериалом, который так и называется — «Беги». Девочка и мальчик как-то давно договорились, что если в жизни что-то пойдет не так и один напишет «беги», а второй ответит «беги», то они встретятся в определенном месте, а точнее, в поезде, идущем в Чикаго. И они встречаются, она при этом оставляет дома мужа и двух детей, а что оставляет он и почему отправил это сообщение — нам и рассказывает сериал в течение первого сезона.
Кадр из сериала «Беги»
Начался он за здравие, как и положено романтическому триллеру, но к середине повествование стало проседать. Тем не менее идея все равно прекрасная, вы только подумайте — это как договариваться с другом, что если вы до сорока лет останетесь одинокими, то поженитесь, только в более экстремальном варианте. Потому что обещания о женитьбе никогда не выполняются, а тут герои действительно убежали.
«Голливуд»
«Голливуд» — великолепный сериал от Райана Мерфи, создателя «Хора», «Американской истории ужасов» и «Вражды» о Голливуде 40-х годов. Сериал похож на длинную театральную постановку с шикарными костюмами и не менее шикарными локациями — студия, дом владельца студии и заправка, где не только продают бензин, но и отправляют молодых и красивых юношей в объятия прожженных голливудских акул и вообще всех, кто готов платить и знает пароль «dreamland».
Сериал щедро сыпет знакомыми именами и реальными звездами — Вивьен Ли уже прославилась, но еще не снялась в «Трамвае Желание», а Рок Хадсон только-только начинает свою карьеру и попадает в лапы к циничному и неприятному агенту, который обращается с актерами как со скотом (тоже вполне себе реальность того времени).
Все это перемешано с группой милых молодых людей, мечтающих о кино и славе и подано в формате «А что если?». А что если в Голливуде раньше искоренили бы гомофобию, расизм и сексизм? Что, если бы тогда, в момент расцвета Голливуда, главную роль отдали бы афроамериканке? А актеру не надо было скрывать, что он живет с мужчиной или заключать фиктивный брак? Что, если бы фабрика грез сделала шаг в новый дивный толерантный мир, вместо того чтобы поддерживать предрассудки, зашоренность и глупость? Никогда не узнаем, но фантазия получилась очень красивая, яркая и идеалистичная до слез.
«Повсюду тлеют пожары»
Проект неутомимой Риз Уизерспун, рисующий портреты двух очень разных семей, который можно описать поговоркой «в каждой избушке свои погремушки».
Кадр из сериала «Повсюду тлеют пожары»
Элена Ричардсон (ее играет Риз) — идеальная мать четырех детей, жена, журналист, хозяйка шикарного дома, сдает жилье Мие Уоррен, полной своей противоположности — матери-одиночке и художнице, чья жизнь совершенно непредсказуема, настолько, что ее дочь-подросток красит только одну стену в комнате, ведь все равно скоро переезжать.
Стабильность и классика VS свобода и неопределенность. Как выясняется, у каждой из героинь в шкафах полно скелетов, и чтобы хоть немного разобраться с ними, придется спалить целый дом.
«Нормальные люди»
Сначала кажется, что книги Салли Руни вполне достаточно было формата полнометражного фильма, без сериала можно было обойтись — не так уж там много событий. Но в итоге сериал получился настолько киношным, а медленный темп (все как в жизни, полная противоположность «Голливуду») лишь усиливает эффект присутствия.
И вот ты уже рыдаешь над историей любви двух молодых людей в Ирландии, как будто они тебе родные. С героями мы знакомимся в старших классах: она — странная ботанка, а он — капитан футбольной команды. Они влюбляются, но он стесняется ее, ведь она в школе изгой, а ему надо заботиться о своей репутации.
Особую нелепость ситуации придает социальное неравенство — мама героя работает помощницей по хозяйству в доме героини. Дальше они поступают в один университет, но тут ситуация меняется: теперь она — звезда и популярная девушка, а он никому неинтересный парень из провинции. И так все восемь серий — на взглядах, недомолвках, недопонимании и очень красивом сексе. Очень красивом, эталонном.