«Эпидемия» вошла в топ-10 иностранных сериалов Netflix

Сериал "Эпидемия" стал первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США.
"Эпидемия" вышла на Netflix в октябре в категории Original series и две недели продержалась в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире.
"Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался N8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру", — не сомневается продюсер сериала Валерий Федорович.
Сериал "Эпидемия" производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова по мотивам книги Яны Вагнер "Вонгозеро" рассказывает об эпидемии неизвестного вируса. В России шоу вышло в конце 2019 года — до пандемии коронавируса в мире. "Эпидемия" попала в топ-30 самых популярных телепроектов на IMDB.com и в топ-15 на киноагрегаторе Rotten Tomatoes.