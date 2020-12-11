Названы лучшие сериалы года 

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года.

Автор рейтинга уточнил, что не включил в список документальные фильмы или шоу для детей и подростков.

"У Netflix много замечательных передач в данных категориях, но я думаю, что о них нужно писать отдельно",

— говорится в статье.

Кроме того, рассматривались только те серии, которые были выпущены в этом году. Предыдущие сезоны не учитывались.

1. "Ход королевы"

Эта драма основана на одноименном романе 1983 года. Действие разворачивается в середине 20-го века. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки , которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. Она борется с различными пристрастиями и преодолевает семейные проблемы, пытаясь в то же самое время стать одной из лучших шахматисток в мире.

"Ход королевы" оказался фаворитом года как среди критиков, так и среди зрителей. Кроме того, он сохранял высокую популярность на протяжении всего года.

2. "Полуночное Евангелие"

Эта анимированная экзистенциальная комедия была создана Пендлтоном Уордом. Сюжет безумный: своего рода журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.

Этот симулятор позволяет главному герою создать гибрид журналистики и исследований, а также понять, что значит быть живым для различных существ.

3. "Неортодоксальная"

Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине , чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине . Ее муж приезжает, чтобы найти ее. Девушка должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться обратно к прежней жизни.

4. "Конь БоДжек"

Сюжет мультипликационного сериала разворачивается вокруг коня по имени БоДжек.

Финальный сезон дебютировал в двух частях в конце 2019 и начале 2020 года.

Боджеку пришлось бороться со своим ужасным поведением и встать на путь личностного роста. Шоу по-прежнему представляет собой анимационную комедию, но последние серии сочетают в себе красочную анимацию и "глупый каламбур" с поиском ответов на несколько самых важных вопросов жизни.

5. "Корона"