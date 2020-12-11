Названы лучшие сериалы года 

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года.
Автор рейтинга уточнил, что не включил в список документальные фильмы или шоу для детей и подростков.
"У Netflix много замечательных передач в данных категориях, но я думаю, что о них нужно писать отдельно",
— говорится в статье.
Кроме того, рассматривались только те серии, которые были выпущены в этом году. Предыдущие сезоны не учитывались.
1. "Ход королевы"
Эта драма основана на одноименном романе 1983 года. Действие разворачивается в середине 20-го века. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. Она борется с различными пристрастиями и преодолевает семейные проблемы, пытаясь в то же самое время стать одной из лучших шахматисток в мире.
"Ход королевы" оказался фаворитом года как среди критиков, так и среди зрителей. Кроме того, он сохранял высокую популярность на протяжении всего года.
2. "Полуночное Евангелие"
Эта анимированная экзистенциальная комедия была создана Пендлтоном Уордом. Сюжет безумный: своего рода журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.
Этот симулятор позволяет главному герою создать гибрид журналистики и исследований, а также понять, что значит быть живым для различных существ.
3. "Неортодоксальная"
Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине. Ее муж приезжает, чтобы найти ее. Девушка должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться обратно к прежней жизни.
4. "Конь БоДжек"
Сюжет мультипликационного сериала разворачивается вокруг коня по имени БоДжек.
Финальный сезон дебютировал в двух частях в конце 2019 и начале 2020 года.
Боджеку пришлось бороться со своим ужасным поведением и встать на путь личностного роста. Шоу по-прежнему представляет собой анимационную комедию, но последние серии сочетают в себе красочную анимацию и "глупый каламбур" с поиском ответов на несколько самых важных вопросов жизни.
5. "Корона"
Эта биографическая драма посвящена личной жизни членов британской королевской семьи. Четвертый сезон повествует о королеве Елизавете II и периоде прихода к власти премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также о леди Диане Спенсер.