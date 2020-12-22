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Сериалы 2021-го, которых ждет весь мир 

Мира Маркина 3 часа назад
Сериалы 2021-го, которых ждет весь мир
Фото: Кадр из сериала "Северные воды"
Пандемия коронавируса в уходящем году стала поводом для переноса премьер многих сериалов. Киноманы надеются, что 2021 год станет более удачным для индустрии и с нетерпением ждут выхода проектов, релиз которых должен состояться в 2021 году. Подробнее о самых ожидаемых сериалах — в материале "Рамблера".

"Северные воды"

Кадр из сериала "Северные воды"
Драма из Великобритании повествует о бывшем военном хирурге Патрике Самнере, который решил стать корабельным врачом и отправиться в китобойную экспедицию в Арктику. Там ему предстоит познакомиться с охотником и убийцей Генри Драксом. Самнер надеется избежать противостояния с маньяком, однако он даже не представляет, что готовит ему суровый север.

"Тень и кость"

Кадр из сериала "Тень и кость"
Мир разделен на две части барьером вечной темноты, и мистические существа в нем питаются людьми. Внезапно девушка-солдат обнаруживает в себе неведомую силу, способную наконец примирить враждующий народ. Вот только путь ей пытаются преградить воры и убийцы.

"Шантарам"

Кадр из сериала "Шантарам"
Сериал, снятый по мотивам романа-бестселлера, расскажет историю наркомана, оказавшегося в тюрьме Мумбаи за кражу. Герой бежит из тюрьмы и попадает в Афганистан, где начинает сотрудничать с боссом мафии, который борется с российскими преступниками.
Видео дня. Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
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