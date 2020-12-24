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Что известно о новом «Сексе в большом городе» 

Мира Маркина 21 час назад
Что известно о новом «Сексе в большом городе»
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
"Секс в большом город" — сериал о четырех подругах из Нью-Йорка и их любовных перипетиях — по праву можно назвать культовым. Миллионы телезрителей по всему миру на протяжении шести лет следили за приключениями главных героинь, росли вместе с ними и изучали себя.
Не так давно появилась информация о том, что стриминговый сервис HBO Max готовится перезапустить легендарную картину. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Информацию о возможном возобновлении "Секса в большом городе" распространило издание New York Post со ссылкой на анонимные источники. Журналисты издания сообщили, что новый сезон выйдет в формате мини-сериала на стриминговом сервисе HBO Max.
В новом сезоне должны появиться все героини за исключением Саманты Джонс, роль которой исполнила Ким Кэтролл. Актриса давно заявила о том, что не под каким предлогом не станет сниматься в продолжении сериала:

«Сниматься было весело, я наслаждалась процессом и тем, что мы ступаем на еще неизведанную территорию. Уходить откуда-то, даже если это — единственное, что тебе остается, всегда немного стыдно. Но надо отпустить это чувство, если не хочешь оказаться запертым в клетке»,

— пояснила Кэтролл в одном из интервью.
А вот Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис готовы вновь появиться на экране в старых амплуа и обсудить все, что произошло с момента выхода на экраны последнего полнометражного фильма "Секс в большом городе".
По некоторым данным, основой сценария станет сюжет так и не снятого третьего фильма франшизы.
Видео дня. Секреты спецэффектов фильма "Один дома"
Комментарии
Сериалы , Секс в большом городе , Ким Кэтролл , Саманта Джонс , Сара Паркер , Синтия Никсон
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