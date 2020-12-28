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Выходит сериал с Михаилом Ефремовым 

Газета.Ru и ещё 1 19 часов назад
Выходит сериал с Михаилом Ефремовым
Фото: РИА Новости
На телеканале ТНТ в 2021 году выйдет сериал "Полет", в котором сыграл актер Михаил Ефремов. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении у "Газеты.ру".
Это психологическая драма, режиссером и сценаристом которой стал Петр Тодоровский. В проекте также приняли участие актриса Оксана Акиньшина, актеры Никита Ефремов, Павел Табаков и другие.
Сериал рассказывает о сотрудниках строительной компании, которые, перепутав рейс, остаются в живых. Их самолет разбивается.

"Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле",

— говорится в релизе.
Отмечается, что каждый эпизод "Полета" посвящен определенному персонажу. При этом всех героев объединяет афера, на которую они подписались после той командировки, из-за которой чуть не погибли.
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Сериалы , Поля , Поли , Петр Тодоровский , Михаил Ефремов , Павел Табаков , Никита Ефремов , Оксана Акиньшина , Газета.Ru
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