Выходит сериал с Михаилом Ефремовым 

На телеканале ТНТ в 2021 году выйдет сериал "Полет", в котором сыграл актер Михаил Ефремов . Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении у "Газеты.ру".

Сериал рассказывает о сотрудниках строительной компании, которые, перепутав рейс, остаются в живых. Их самолет разбивается.

"Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле",

— говорится в релизе.

Отмечается, что каждый эпизод "Полета" посвящен определенному персонажу. При этом всех героев объединяет афера, на которую они подписались после той командировки, из-за которой чуть не погибли.