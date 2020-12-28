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ТНТ покажет новый сериал с Ефремовым 

Мира Маркина 16 часов назад
ТНТ покажет новый сериал с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Телеканал ТНТ в 2021 году покажет новый сериал с Михаилом Ефремовым "Полет".
Новый проект снят в жанре психологической драмы, режиссером выступил Петр Тодоровский. В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков и другие.
"Полет" повествует о сотрудниках строительной компании, которые, перепутав рейс, остаются в живых. Их самолет терпит крушение.

"Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле",

— сообщается в пресс-релизе.
Каждый эпизод сериала посвящен определенному персонажу. Всех героев объединяет афера, участниками которой они стали, пропустив рейс.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сестра Михаила Ефремова рассказала, как потеряла сына.
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Сериалы , Поля , Поли , Петр Тодоровский , Михаил Ефремов , Павел Табаков , Никита Ефремов , Оксана Акиньшина
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