С кого писали героев сериала «Бригада» 

О связях сериала «Бригада» с реальным криминальным миром ходят легенды. По одной из них вся картина снималась на деньги авторитетов и цель ее была в том, чтобы создать положительный образ бандитов. Якобы, вчерашним рэкетирам, пробившимся к власти, очень уж хотелось романтизировать и обелить криминальное прошлое.

Создатели сериала не отрицали, что при его создании консультировались с криминальными структурами (так же, как с ФСБ и тогда еще милицией), но вот легенду о «бандитском заказе» опровергают.

Ореховские

Чаще всего в качестве прототипа главного героя Саши Белого упоминают главаря и основателякин Ореховской ОПГ Сильвестра. Считается, что это именно с него сценаристы писали образ главного кино-бандита России.

В биографии Сильвестра и сюжете «Бригады» можно найти общие моменты. Сильвестр также, как и главный герой «Бригады», начинал с нуля, был в хорошей физической форме. Основным занятием группировки Сильвестра был рэкет, именно с этого и начинали Белый, Фил, Космос и Пчела. Не обошлось в «карьере» лидера Ореховских и без этнических конфликтов, загадочной поездки в США. Все это тоже случилось с Сашей Белым

Но в качестве главного аргумента в пользу версии о том, что именно Сильвестр является прототипом Саши Белого, обычно приводят другой эпизод, который очень напоминает финальную серию «Бригады».

Вечером 13 сентября 1994 года с помощью радиоуправляемого устройства был взорван Mercedes-Benz 600SEC, принадлежащий Сильвестру. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля с помощью магнита. Его мощность специалисты оценили в 400 грамм в тротиловом эквиваленте. В 11 метрах от автомобиля был найден телефон Сильвестра, по которому он разговаривал за несколько мгновений до взрыва.

В биографии криминального авторитета этот день значится как день его смерти. Но очень популярна теория о том, что на самом деле взрыв был лишь инсценировкой. Ведь Сильвестра хоронили в закрытом гробу. А через несколько лет после его смерти находились свидетели, которые утверждали, что он живет с женой в Израиле. Саша Белый также инсценировал свою смерть, взорвав автомобиль, а после скрылся вместе с семьей за границей.

Казанские

Еще одним прототипом главных героев сериала «Бригада» иногда называют членов казанской группировки «Кинопленка». В истории этой группировки тоже есть знакомые зрителям сериала «Бригада» моменты: массовые драки, «покровительство» над рынками, рэкет.

«Кинопленка» так же, как и бригада Саши Белого, из обыкновенной уличной банды превратилась в мощную группировку. После раскола «Кинопленки» между двумя ее лидерами Ташкентом и Ильфатеем, коалиции бывших союзников начали называться бригадами. Раскол группировки привел к жестокой войне между ташкентскими и ильфатеевскими, которая кончилась смертью одного из них.

Ташкент так же, как и друзья Саши Белого, погиб из-за предательства одного из своих. Но в случае с Ташкентом его водитель и телохранитель не сам убил, а фактически привез криминального лидера к киллерам, которые открыли огонь на поражение.