Disney приобрел права на показ сериала «Перевал Дятлова» 

"Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия). Его будут транслировать на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию",