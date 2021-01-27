Disney приобрел права на показ сериала «Перевал Дятлова» 

Немецкое отделение Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова". Об этом сообщает пресс-служба 1-2-3 Production. Сериал также покажут в скандинавских странах.
"Немецкое подразделение компании Walt Disney купило права на показ сериала "Перевал Дятлова" у дистрибьюторской компании Beta Film (Германия). Его будут транслировать на платном канале Fox German для немецкоговорящей аудитории. Также проект был продан для показа на платформе SVOD Cirkus на территории скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию",
— говорится в сообщении.
Проект повествует о событиях, произошедших зимой 1959 года, когда группа россиян отправилась из Свердловска в лыжный поход по горам Северного Урала.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему зрители не оценили сериал "Перевал Дятлова".