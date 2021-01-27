Самые ожидаемые сериалы 2021 года 

Из-за пандемии коронавируса съемки некоторых сериалов приостановились, и, как следствие, премьеры были перенесены на 2021 год. Так что в этом году зрителей ждет множество интересных новинок. «Рамблер» расскажет о самых ожидаемых сериальных премьерах.

«Властелин колец»

Создатели проекта взяли на себя большую ответственность перед фанатами легендарного произведения Толкина. Зрители будут сравнивать сериал не только с книжным оригиналом, но и с предыдущими тремя частями саги. О сюжете проекта информации не так много, однако известно, что будет показан период, в который было создано то самое Кольцо Всевластия.

«Локи»

Кадр из сериала "Локи"

В этом году выйдет несколько сериалов от Marvel, и «Локи» — один из них. Действие будет разворачиваться после событий фильма «Мстители: Финал» . При помощи Тессеракта главный герой отправляется в путешествие сквозь время и пространство, чтобы изменить ход истории.

«Девять идеальных незнакомцев»

Люк Эванс, В основу сюжета легла книга Лины Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». Девять обеспеченных людей разного возраста приезжают отдохнуть в элитный оздоровительный комплекс. А главные роли в проекте исполнили Николь Кидман Мелисса Маккарти и многие другие.

«Чикатило»

Кадр из сериала "Чикатило"