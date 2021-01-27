Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Самые ожидаемые сериалы 2021 года 

Мария Грибова 6 часов назад
Из-за пандемии коронавируса съемки некоторых сериалов приостановились, и, как следствие, премьеры были перенесены на 2021 год. Так что в этом году зрителей ждет множество интересных новинок. «Рамблер» расскажет о самых ожидаемых сериальных премьерах.

«Властелин колец»

Создатели проекта взяли на себя большую ответственность перед фанатами легендарного произведения Толкина. Зрители будут сравнивать сериал не только с книжным оригиналом, но и с предыдущими тремя частями саги. О сюжете проекта информации не так много, однако известно, что будет показан период, в который было создано то самое Кольцо Всевластия.

«Локи»

Кадр из сериала "Локи"
В этом году выйдет несколько сериалов от Marvel, и «Локи» — один из них. Действие будет разворачиваться после событий фильма «Мстители: Финал». При помощи Тессеракта главный герой отправляется в путешествие сквозь время и пространство, чтобы изменить ход истории.

«Девять идеальных незнакомцев»

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
В основу сюжета легла книга Лины Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». Девять обеспеченных людей разного возраста приезжают отдохнуть в элитный оздоровительный комплекс. А главные роли в проекте исполнили Николь Кидман, Люк Эванс, Мелисса Маккарти и многие другие.

«Чикатило»

Кадр из сериала "Чикатило"
Одна из самых ярких российских новинок этого года. Сериал расскажет о самом кровожадном маньяке в истории страны, а также о том, почему сотрудникам правоохранительных органов годами не удавалось поймать Чикатило.
Комментарии
Сериалы , Видео , Лок , Мстители: Финал , Большая маленькая ложь , Николь Кидман , Люк Эванс , Мелисса Маккарти , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение