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Джулию Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики 

Мария Грибова 29 января 2021
Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики
Фото: РИА Новости
Мэттью Перри, один из исполнителей главных ролей "Друзей", уговорил Джулию Робертс сняться в проекте с помощью квантовой физики. Об этом сценаристы рассказали в интервью The Hollywood Reporter.

«Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день»,

— пояснил один из создателей проекта шоу Кевин Брайт.
По словам продюсера «Друзей» Алекса Юнге, Робертс флиртовала с Перри по факсу и отправляла ему сообщения с вопросом: «Почему я должна сходить с тобой на свидание?» И все сценаристы сериала помогали артисту придумывать ответы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Киркоров хочет видеть Little Big на «Евровидении» от России.
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Сериалы , Друзья , Кевин Брайт , Мэттью Перри , Джулия Робертс , The Hollywood Reporter
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