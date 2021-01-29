Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики

Мэттью Перри, один из исполнителей главных ролей "Друзей", уговорил Джулию Робертс сняться в проекте с помощью квантовой физики. Об этом сценаристы рассказали в интервью The Hollywood Reporter.
«Мэттью попросил ее принять участие в шоу. Она ответила ему: "Напиши мне статью по квантовой физике, и я сделаю это". Насколько я понимаю, он написал материал и отправил ей по факсу на следующий день»,
— пояснил один из создателей проекта шоу Кевин Брайт.
По словам продюсера «Друзей» Алекса Юнге, Робертс флиртовала с Перри по факсу и отправляла ему сообщения с вопросом: «Почему я должна сходить с тобой на свидание?» И все сценаристы сериала помогали артисту придумывать ответы.
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