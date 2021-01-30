В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии COVID-19 

Поклонники «Секса в большом городе» с нетерпением ждут выхода продолжения сериала. Проект получил название «And Just Like That…». Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из главных ролей в киноленте, рассказала в интервью Vanity Fair, что в многосерийной картине будет затронута тема пандемии.
По словам Сары, наличие событий пандемии в сюжете очевидно. Ведь персонажи сериала будут жить в современном Нью-Йорке.
«Как изменились отношения после невозможности видеться с друзьями? Я верю, что сценаристы собираются исследовать все это»,
— отметила Паркер.
Напомним, съемки продолжения сериала начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года. В нем будет 10 получасовых эпизодов.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики.