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В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии COVID-19 

Катерина Саломе 1 час назад
В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии COVID-19
Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе»
Поклонники «Секса в большом городе» с нетерпением ждут выхода продолжения сериала. Проект получил название «And Just Like That…». Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из главных ролей в киноленте, рассказала в интервью Vanity Fair, что в многосерийной картине будет затронута тема пандемии.
По словам Сары, наличие событий пандемии в сюжете очевидно. Ведь персонажи сериала будут жить в современном Нью-Йорке.

«Как изменились отношения после невозможности видеться с друзьями? Я верю, что сценаристы собираются исследовать все это»,

— отметила Паркер.
Напомним, съемки продолжения сериала начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года. В нем будет 10 получасовых эпизодов.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики.
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Сериалы , Секс в большом городе , Друзья , Сара Паркер
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