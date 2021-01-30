В продолжении «Секса в большом городе» будет затронута тема пандемии COVID-19 

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе»

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Поклонники «Секса в большом городе» с нетерпением ждут выхода продолжения сериала. Проект получил название «And Just Like That…». Актриса Сара Джессика Паркер , сыгравшая одну из главных ролей в киноленте, рассказала в интервью Vanity Fair, что в многосерийной картине будет затронута тема пандемии.

По словам Сары, наличие событий пандемии в сюжете очевидно. Ведь персонажи сериала будут жить в современном Нью-Йорке.

«Как изменились отношения после невозможности видеться с друзьями? Я верю, что сценаристы собираются исследовать все это»,

— отметила Паркер.

Напомним, съемки продолжения сериала начнутся в Нью-Йорке весной 2021 года. В нем будет 10 получасовых эпизодов.