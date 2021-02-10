Премьера сериала «Друзья» состоялась 27 лет назад, а фанаты до сих пор находят съемочные ляпы.

На этот раз пользовательница TikTok открыла новую ошибку: девушка заметила, что в одном из эпизодов шоу отца Моники и Росса Геллера играет другой актер. Речь идет о Джеке Гелере, которого сыграл Эллиот Гулд. Однако в 18-м эпизоде восьмого сезона «Друзей» в сцене с вечеринкой в честь годовщины родителей Моники и Росса в роли Джека предстает совершенно другой актер.

«Кто этот человек? Как я могла не заметить этого за всю историю своей любви к сериалу?»

— написала поклонница «Друзей».

И кажется, этому уже нашли объяснение. Как пишет издание Digital Spy, все дело в формате изображения: в 1994 году сериал снимался в формате 4:3, современные же — в формате 16:9. А это значит, что теперь фанаты «Друзей» смотрят на стриминговых платформах широкоформатную версию сериала и все дублеры и дополнения, которых не должно было быть в кадре, стали видны.