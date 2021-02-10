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Фанаты «Друзей» нашли новый киноляп в сериале 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Пользовательница Сети заметила в вышедшем 27 лет назад сериале "Друзья" новый киноляп. Она опубликовала ролик в своем TikTok.
Девушка увидела, что в 18 эпизоде восьмого сезона отца Моники и Росса Джека Геллера играет другой актер. В сериале эту роль исполняет Эллиот Гулд. Однако в сцене на вечеринке в честь годовщины в кадре появляется совершенно другой человек.

"Кто этот человек? Как я могла не заметить этого за всю историю своей любви к сериалу?" — написала фанатка "Друзей".

В издании Digital Spy предположили, что это из-за формата изображения. В 1994 году сериал показывали в формате 4:3, а теперь — 16:9, из-за чего стали видны все дублеры и дополнения, которых не должно было быть в кадре.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Литвинова угрожала сломать руку продюсеру из-за гонорара.
Сериалы , Видео , Друзья
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