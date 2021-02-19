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Тим Бертон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс» 

News.ru 14 часов назад
Тим Бертон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»
Фото: Кадр из фильма "Семейка Аддамс"
Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix. Этот проект станет дебютом режиссёра на телевидении.
Сообщается, что шоу будет состоять из восьми эпизодов, центральным персонажем станет Уэнздэй — дочь Мартиши и Гомеса Аддамсов — и тема её взросления. Сериал расскажет о временах, когда девочка училась в Nevermore, где овладела экстрасенсорными способностями, предотвратила серию убийств и разгадала тайну родителей.
Шоураннерами станут Альфред Гоу и Майлз Миллар. Также к работе над сериалом привлекут Эндрю Миттмана и Кевина Мисерокти, продюсировавших мультфильм «Семейка Аддамс» 2019 года, Джонатана Гликмана и других.
Дата выхода сериала и исполнители главных ролей пока не называются.
По информации Variety, впервые о разработке шоу стало известно в октябре 2020 года. Тогда же появились слухи, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Подтверждения слухам не поступало.
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Комментарии
Сериалы , Семейка Аддамс , Джонни Депп , Тим Бертон , Хелена Картер , Netflix
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