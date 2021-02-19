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Главная героиня сиквела «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты 

Lenta.ru 11 часов назад
Героиня сиквела «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты
Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе»
В продолжении сериала «Секс в большом городе» главная героиня Кэрри Брэдшоу останется без возлюбленного Мистера Бига, которого она называла мужчиной мечты. Об этом сообщает Page Six.
Уточняется, что актер Крис Нот решил не возвращаться к роли. В сиквеле также не появится Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс.
После шести сезонов шоу в фильме, выпущенном в 2008 году, Биг и Брэдшоу поженились. В картине 2010 года рассказывалось о том, как пара пытается сохранить брак. Поклонники сериала предположили, что раз Нот не появится в продолжении, то сценаристы пропишут линию окончательного расставания персонажей.
В январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке.
Источник, близкий к производству шоу, рассказал, что вместо персонажа Ким Кэтролл в проекте появятся две новые героини — афроамериканка и азиатка. Он отметил, что было бы глупо демонстрировать жизнь мультикультурного Нью-Йорка лишь глазами белых персонажей.
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Сериалы , Секс в большом городе , Крис Нот , Ким Кэтролл , Саманта Джонс , Кэрри Брэдшоу
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