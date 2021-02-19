Героиня сиквела «Секса в большом городе» останется без мужчины мечты

После шести сезонов шоу в фильме, выпущенном в 2008 году, Биг и Брэдшоу поженились. В картине 2010 года рассказывалось о том, как пара пытается сохранить брак. Поклонники сериала предположили, что раз Нот не появится в продолжении, то сценаристы пропишут линию окончательного расставания персонажей.

В январе стало известно , что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке.