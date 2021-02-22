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Три детективных сериала, чтобы разнообразить досуг 

Катерина Саломе 22 февраля 2021
Три детективных сериала, чтобы разнообразить досуг
Фото: Кадр из сериала "Дело для экзорциста"
Детективные сериалы из Европы с каждым годом все активнее обретают славу. Но если все знают и многие любят французские, испанские, английские и скандинавские сериалы, то Восточная Европа в диковинку. Только настоящие ценители нуара и мрачных картин, оценили сериалы и фильмы из Польши, Чехии и Венгрии. "Рамблер" сделал подборку чешских детективов, которые разнообразят ваш досуг.

"Дело для экзорциста" (2015)

Это первый фильм из цикла сериалов "Детектив Святой Троицы" снятые по романам чешского писателя Михала Сикоры. Каждый сезон — это одно расследование, которое ведут детективы. Смотреть сезоны можно в любом порядке.
Сериал знакомит нас с главной героиней майором Марией Выровой и ее командой, которая ведет расследование убийства молодой учительницы. Все улики указывают на предполагаемый обряд экзорцизма. Главным подозреваемым становится приходской священник одной из местных церквей.

"Правосудие" (2017)

Этот сериал получил награду "Чешский лев" в номинации "Лучший детективный сериал" в 2017 году.
В центре событий окажется Рихард Колер, следователь управления полиции и его дочь Лили. Девушка появляется среди ночи (после нескольких лет) и заявляет, что случайно в следствии самообороны скончался человек, она не виновата и не хочет отвечать перед законом. Любящий отец берет все в свои руки.

"Пустошь" (2016)

Чешский детективный сериал снят европейским отделением HBO.
В центре окажется небольшое поселение недалеко от границы с Польшей под названием Пустошь. Городок умирает, так как нет работы, молодежь уезжает в города. Жителям нужно принять сложное решение продать свои земли польскому предприятию и остаться с работой, или отказаться от щедрого предложения и выживать. На фоне сложного выбора у старосты Ханки Сикоровой пропадает 14 летняя дочь Миша.
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Комментарии 5
Сериалы , Пустошь , Правосудие
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