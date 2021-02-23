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Как живет звезда «Дикого ангела» Факундо Арана 

Клео.Ру 22 часа назад
В 2000-е годы на телеэкраны страны «ворвался» аргентинский сериал «Дикий ангел».
В 2000-е годы на телеэкраны страны «ворвался» аргентинский сериал «Дикий ангел». Тысячи людей наблюдали за романом бедной девушки Милагрос и сыном богатого хозяина Федерико де Карло. Этот проект сделал главных героев – Наталью Орейро и Факундо Арану, знаменитыми на весь мир.
1/6  В 2000-е годы на телеэкраны страны «ворвался» аргентинский сериал «Дикий ангел». Тысячи людей наблюдали за романом бедной девушки Милагрос и сыном богатого хозяина Федерико де Карло. Этот проект сделал главных героев – Наталью Орейро и Факундо Арану, знаменитыми на весь мир.
Фото: Клео.Ру
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Семья знаменитого актера живет отнюдь не в коттедже с красивыми видами, а на самом обычном ранчо посреди бескрайних полей, в пригороде Буэнос-Айреса. Место кажется обычным лишь с первого взгляда. Факундо принадлежит огромная территория, на которой множество разнообразных построек.
2/6  Семья знаменитого актера живет отнюдь не в коттедже с красивыми видами, а на самом обычном ранчо посреди бескрайних полей, в пригороде Буэнос-Айреса. Место кажется обычным лишь с первого взгляда. Факундо принадлежит огромная территория, на которой множество разнообразных построек.
Фото: Клео.Ру
На ранчо Арана построен главный дом, где хватает место всем членам многочисленной семьи (у актера трое детей и жена), конюшня, сараи для скота и птицы, пристань с завораживающим видом на озеро. К слову, именно здесь актер предпочитает провожать закаты.
3/6  На ранчо Арана построен главный дом, где хватает место всем членам многочисленной семьи (у актера трое детей и жена), конюшня, сараи для скота и птицы, пристань с завораживающим видом на озеро. К слову, именно здесь актер предпочитает провожать закаты.
Фото: Клео.Ру
Факундо обожает животных и привил любовь к ним своим детям. С пеленок они начинают заниматься конным спортом. Особенно преуспела в этом дочка Факундо Индия.
4/6  Факундо обожает животных и привил любовь к ним своим детям. С пеленок они начинают заниматься конным спортом. Особенно преуспела в этом дочка Факундо Индия.
Фото: Клео.Ру
Сам Арана хоть и не равнодушен к лошадям, но предпочитает проводить время на рыбалке с собаками.
5/6  Сам Арана хоть и не равнодушен к лошадям, но предпочитает проводить время на рыбалке с собаками.
Фото: Клео.Ру
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Арана не раз признавался, что у него с супругой сходятся взгляды на жизнь, поэтому они вместе почти два десятка лет и практически не ругаются. Семья проводит время дома, на ранчо, выбираясь в город только ради работы.
6/6  Арана не раз признавался, что у него с супругой сходятся взгляды на жизнь, поэтому они вместе почти два десятка лет и практически не ругаются. Семья проводит время дома, на ранчо, выбираясь в город только ради работы.
Фото: Клео.Ру
В 2000-е годы на телеэкраны страны «ворвался» аргентинский сериал «Дикий ангел». Тысячи людей наблюдали за романом бедной девушки Милагрос и сыном богатого хозяина Федерико де Карло. Этот проект сделал главных героев — Наталью Орейро и Факундо Арану, знаменитыми на весь мир.
Если Наталья Орейро периодически попадает в поле зрения прессы, то Факундо Арана живет непубличной жизнью. Чем же занимается мужчина и где сейчас проживает звезда сериала?
Ведь семья знаменитого актера живет отнюдь не в коттедже с красивыми видами, а на самом обычном ранчо посреди бескрайних полей, в пригороде Буэнос-Айреса.
Место кажется обычным лишь с первого взгляда. На самом деле, Факундо принадлежит огромная территория, на которой множество разнообразных построек.
На ранчо Арана построен главный дом, где хватает место всем членам многочисленной семьи (у актера трое детей и жена), конюшня, сараи для скота и птицы, пристань с завораживающим видом на озеро. К слову, именно здесь актер предпочитает провожать закаты.
Факундо обожает животных и привил любовь к ним своим детям. С пеленок они начинают заниматься конным спортом. Особенно преуспела в этом дочка — Факундо Индия. Сам Арана хоть и не равнодушен к лошадям, но предпочитает проводить время на рыбалке с собаками.
Практически все время семья проводит на свежем воздухе, тем более что климат в Буэнос-Айресе располагает к этому — лето тут жаркое, а зима — мягкая, в основном, с плюсовой температурой. Во время непогоды актер с женой и детьми прячутся на крытой террасе или греются у камина в гостиной.
Арана не раз признавался, что у него с супругой сходятся взгляды на жизнь, поэтому они вместе почти два десятка лет и практически не ругаются. Семья проводит время дома, на ранчо, выбираясь в город только ради работы. Факундо не нужна роскошь, огромные особняки, отделанные мрамором и натуральным камнем. Ему хорошо в своем сельском доме, где можно насладиться природой, общением с животными и свежим воздухом.
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Сериалы , Фото , Наталья Орейро
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