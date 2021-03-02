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Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Дронов объяснил, почему закрыли сериал «Воронины»
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Звезда сериала «Воронины», российский актер Георгий Дронов раскрыл причину закрытия проекта. Он назвал ее в интервью для RT.
По словам артиста, основной причиной завершения шоу стала смерть Бориса Клюева, который исполнял роль Николая Петровича. Дронов назвал «Ворониных» наиболее масштабным и продолжительным проектом в своей карьере. По его мнению, работа в сериале была важным для него этапом в жизни.

«Когда проект закончился, я понял, что привык к нему, как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после "Ворониных"», — отметил актер.

Несмотря на то что его персонаж из шоу Костя Воронин стал самым узнаваемым образом в фильмографии Дронова, данную роль он не считает своей любимой.
В 2019 году было объявлено о закрытии шоу. Проект продлился около 10 лет и насчитывает 552 эпизода, 24-й сезон стал последним. В 2017 году российский сериал «Воронины» (ремейк американского ситкома «Все любят Рэймонда» — прим. «Ленты.ру») вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.
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Комментарии
Сериалы , Георгий Дронов , Борис Клюев , Lenta.ru
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