Главные сериалы весны, премьер которых ждет весь мир 

Киноманы по всему миру, затаив дыхание, ожидают выхода на экраны этих сериалов. Подробнее о том, какие премьеры нельзя пропустить наступившей весной, — в материале "Рамблера".

"Красный дерматин", 19 марта

Кадр из сериала "Красный дерматин"

Волнующая драма от испанского сценариста Алекса Пина , который получил мировую известность после успеха "Бумажного дома", расскажет о жизни трех ночных бабочек, которые решают сбежать от своего сутенера. Вот только начать новую жизнь девушкам отнюдь не просто, ведь после побега на них тут же открывают охоту.

"Нерегулярные части", 26 марта

Кадр из сериала "Нерегулярные части"

Нестандартное прочтение истории о Шерлоке Холмсе от Netflix . Легендарный детектив живет в Лондоне XIX веке и известен тем, что берется даже за сверхъестественные дела. Однако на самом деле всю работу за сыщика выполняют юные беспризорники под руководством доктора Ватсона.

"Берег москитов", 30 апреля

Кадр из сериала "Берег москитов"

Изобретатель Элли Фокс намерен увезти свою семью подальше от цивилизации. Вместе с родными он пытается добраться до Мексики, но по пути героев ждет немало испытаний.