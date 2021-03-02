Дронов объяснил, почему закрыли сериал «Воронины» 

Российский актер Георгий Дронов , звезда сериала «Воронины», раскрыл причину закрытия проекта. Об этом он рассказал в интервью для RT.

По словам актера, основной причиной завершения сериала стала смерть Бориса Клюева , исполнявшего роль Николая Петровича. Дронов назвал «Ворониных» наиболее масштабным и долгим проектом в своей карьере, ставшим важным для него этапом в жизни.

«Когда проект закончился, я понял, что привык к нему, как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после "Ворониных"», — отметил артист.

Однако персонажа Костю Воронина он не считает своей любимой, хоть она и сделала его наиболее узнаваемым

Напомним, проект продлился около 10 лет и насчитывает 552 эпизода. В 2019 году было объявлено о закрытии проекта. В 2017 году российский сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Дело в том, что сериал на самом деле является ремейком американского ситкома «Все любят Рэймонда».