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Дронов объяснил, почему закрыли сериал «Воронины» 

Диана Товсепова 1 час назад
Дронов объяснил, почему закрыли сериал «Воронины»
Фото: Кадр из сериала "Воронины"
Российский актер Георгий Дронов, звезда сериала «Воронины», раскрыл причину закрытия проекта. Об этом он рассказал в интервью для RT.
По словам актера, основной причиной завершения сериала стала смерть Бориса Клюева, исполнявшего роль Николая Петровича. Дронов назвал «Ворониных» наиболее масштабным и долгим проектом в своей карьере, ставшим важным для него этапом в жизни.

«Когда проект закончился, я понял, что привык к нему, как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после "Ворониных"», — отметил артист.

Однако персонажа Костю Воронина он не считает своей любимой, хоть она и сделала его наиболее узнаваемым
Напомним, проект продлился около 10 лет и насчитывает 552 эпизода. В 2019 году было объявлено о закрытии проекта. В 2017 году российский сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Дело в том, что сериал на самом деле является ремейком американского ситкома «Все любят Рэймонда».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что стало с главными актерами сериала "Кухня".
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Комментарии 2
Сериалы , Кухня , Георгий Дронов , Борис Клюев
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