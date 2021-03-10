Почему стоит посмотреть сериал "Тьма"

Сериал "Тьма" не оставит равнодушным ни одного любителя историй о путешествиях во времени, запутанных историй, наполненных загадками и мрачной атмосферы. Он постоянно держит в напряжении, а сложный сюжет не дает заскучать. "Рамблер" расскажет, почему эту киноленту однозначно стоит посмотреть.

Фото: Кадр из сериала "Тьма" Кадр из сериала "Тьма"

Начинается "Тьма" так; в маленьком вымышленном городке Винден в наши дни пропадают школьники. На окраине города есть атомная станция, окруженная лесом. И где-то в глубине леса есть таинственные пещеры, в которых есть проход на 33 года назад или вперед.

Как и многие культовые сериалы, "Тьма" за внешней детективной историей имеет несколько уровней. От истории четырех семей в 2019 году она переходит через проблемы отцов и детей к вопросам предопределенности человеческой судьбы, квантовой физики. И ближе к концу, когда перед глазами встанет вся описываемая картина, мы увидим настоящую древнегреческую трагедию, в которой по законам жанра нет места юмору.

Для американского кино тема путешествий во времени связана в первую очередь с приключениями — зашли и вышли. "Тьма" же исследует тему возможности изменить прошлое с вершины немецкой философии, обращаясь то к Ницше, то к Шопенгауэру. При этом ключевое преимущество "Тьмы" перед скажем "Остаться в живых" — еще одном культовом сериалом о путешествиях во времени — состоит в том, что немецкие авторы изначально знали, чем они закончат историю, поэтому финал логично сплетен в узел с показанным в начале.

Еще одно ключевое отличие "Тьмы" — невероятное внимание к деталям. Начиная от интерьеров, одежды, предметов и их перемещений во времени, и заканчивая подбором актеров, которые должны быть похожи на свои молодые, взрослые и пожилые роли. Этот сериал хочется смаковать, рассматривая каждый кадр, слушая каждую фразу, пытаясь понять скрытый смысл. И как же приятно видеть при этом культурные отсылки к библейским именам, греческим мифам, классической немецкой литературе и философии.