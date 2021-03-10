Российские сериалы, которые «скатились» и разочаровали зрителей 

Существует бесчисленное множество российских сериалов, которые захватывают зрителя с первого сезона. Успешные проекты продляют и продляют, выжимая из них последние сюжетные повороты. Из-за этого происходит обратный эффект — зритель перестает смотреть сериал из-за того, что уже неинтересно и даже не помнит, чем он кончился. "Рамблер" рассказывает про российские сериалы, которые разочаровали зрителей под конец.

"Полицейский с Рублевки"

Первый сезон комедийного сериала буквально прорвался в топы тех шоу, которые нужно посмотреть каждому. Тогда еще Александр Петров Сергей Бурунов не снимались в каждом новом фильме и люди радовались, видя эти лица на экране. Кроме того, такой формат комедии в сериале про полицию также оказался для зрителя новым. Проект был успешен у аудитории и коммерчески выгодным для съемок, а потом и вовсе получил ТЭФИ. К концу пятого сезона сериал уже надоел зрителям, как и лица главных актеров. Проект завершили полнометражными фильмами, которые тоже не вызвали большого отклика. В итоге критики сошлись на том, что нужно было показать три хороших сезона и закрыть проект.

"Папины дочки"

Кадр из сериала "Папины дочки"

Один из самых успешных проектов на российском ТВ и первопроходец среди ситкомов нашего производства. Сериал имеет оригинальный сюжет, но потом его развитие оставляет желать лучшего. Сериал начинается с истории о мужчине Сергее Васнецове. Он работает психологом и имеет пят дочерей разных возрастов. Дело в том, что он очень хотел сына, но каждый раз в семье рождалась дочь. Мать семейства оставила отца с детьми и уехала от них, поэтому Васнецов вынужден сам воспитывать дочерей, которые совершенно разные по характеру. Очень мало людей помнят, чем все закончилось, но многие были разочарованы развитием судеб дочерей Васнецова.

Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"

Российский проект появился на ТВ в 2017 году и был положительно воспринят зрителями. Сериал с нестандартным сюжетом и поверхностным юмором оказался популярен. Сюжет крутится вокруг двух семей — бедной и богатой. Неожиданно они оказываются в одной лодке по несчастью и решают жить вместе в одном доме. Сначала они пытаются поладить, а потом уживаются и пытаются вместе решить общие проблемы. На данный момент сериал еще не завершен, но в 2021 году вышел новый сезон, который был негативно воспринят зрителями и критиками. Они говорят о том, что сериал затянут, а комичные ситуации повторяются от серии к серии.