Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Российские сериалы, которые «скатились» и разочаровали зрителей 

Елизавета Назарова 10 марта 2021
Российские сериалы, которые «скатились» и разочаровали зрителей
Фото: Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
Существует бесчисленное множество российских сериалов, которые захватывают зрителя с первого сезона. Успешные проекты продляют и продляют, выжимая из них последние сюжетные повороты. Из-за этого происходит обратный эффект — зритель перестает смотреть сериал из-за того, что уже неинтересно и даже не помнит, чем он кончился. "Рамблер" рассказывает про российские сериалы, которые разочаровали зрителей под конец.

"Полицейский с Рублевки"

Первый сезон комедийного сериала буквально прорвался в топы тех шоу, которые нужно посмотреть каждому. Тогда еще Александр Петров и Сергей Бурунов не снимались в каждом новом фильме и люди радовались, видя эти лица на экране. Кроме того, такой формат комедии в сериале про полицию также оказался для зрителя новым. Проект был успешен у аудитории и коммерчески выгодным для съемок, а потом и вовсе получил ТЭФИ. К концу пятого сезона сериал уже надоел зрителям, как и лица главных актеров. Проект завершили полнометражными фильмами, которые тоже не вызвали большого отклика. В итоге критики сошлись на том, что нужно было показать три хороших сезона и закрыть проект.

"Папины дочки"

Кадр из сериала "Папины дочки"
Один из самых успешных проектов на российском ТВ и первопроходец среди ситкомов нашего производства. Сериал имеет оригинальный сюжет, но потом его развитие оставляет желать лучшего. Сериал начинается с истории о мужчине Сергее Васнецове. Он работает психологом и имеет пят дочерей разных возрастов. Дело в том, что он очень хотел сына, но каждый раз в семье рождалась дочь. Мать семейства оставила отца с детьми и уехала от них, поэтому Васнецов вынужден сам воспитывать дочерей, которые совершенно разные по характеру. Очень мало людей помнят, чем все закончилось, но многие были разочарованы развитием судеб дочерей Васнецова.

"Ивановы-Ивановы"

Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Российский проект появился на ТВ в 2017 году и был положительно воспринят зрителями. Сериал с нестандартным сюжетом и поверхностным юмором оказался популярен. Сюжет крутится вокруг двух семей — бедной и богатой. Неожиданно они оказываются в одной лодке по несчастью и решают жить вместе в одном доме. Сначала они пытаются поладить, а потом уживаются и пытаются вместе решить общие проблемы. На данный момент сериал еще не завершен, но в 2021 году вышел новый сезон, который был негативно воспринят зрителями и критиками. Они говорят о том, что сериал затянут, а комичные ситуации повторяются от серии к серии.
Видео дня. Как изменились актеры фильма "Такси" спустя 23 года
Комментарии 5
Сериалы , Российские актеры , Российские сериалы , Папина дочка , Ивановы-Ивановы , Александр Петров , Сергей Бурунов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
03:32
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
Актеры
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
03:13
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
ТВ
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
08:22
Как изменились актеры фильма «Такси» спустя 23 года
Актеры
Детали «Царя скорпионов», которые заметили лишь взрослые
09:46
Детали «Царя скорпионов», которые заметили лишь взрослые
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение