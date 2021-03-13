Лучшие новые сериалы про опасные болезни

К сожалению, весь последний год информационная повестка была полностью завязана на теме опасных заболеваний. Это отразилось и на развлекательном контенте, например, на фильмах и сериалах. "Рамблер" собрал лучшие сериалы про болезни.

Фото: кадр из сериала "Это грех" кадр из сериала "Это грех"

"Это грех"

кадр из сериала "Это грех"

Сериал рассказывает о трех друзьях, которые переехали в Англию. Здесь они будут взрослеть, влюбляться и учиться брать на себя ответственность. "Это грех" рассказывает о времени, когда в мире начала разгораться эпидемия СПИДа.

В новую болезнь не верили, а информация распространялась медленно. Поэтому придется морально подготовиться к тому, что многие из героев не доживут до конца и погибнут молодыми.

Сюжет демонстрирует не только ужас новой болезни, но и ужас тех, кто пережил своих друзей и любимых в то смутное время.

"Нетипичный"

кадр из сериала "Нетипичный!

На первый взгляд Сэм производит впечатление обычного подростка, который ходит в школу и имеет друзей.

Позже становится ясно, что у главного героя расстройство аутистического спектра. Из-за него Сэму сложно общаться с людьми, а шум и яркий свет приносят ему физическую боль.

Зрителям удастся поближе познакомиться с болезнью и понять, как трудно бывает тем, чья болезнь не заметна невооруженным глазом. И каково быть родственником такого человека.

"Эпидемия"

кадр из сериала "Эпидемия"

Новый вирус превращает Москву в город мёртвых. Электричества нет, деньги потеряли ценность, незараженные сражаются за еду и бензин. Безопасно пока только за городом, где и оказывается российская семья.