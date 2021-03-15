Сериалы, которые помогут пережить расставание

Расставание с близким человеком сродни тому, как отрезать часть самой себя. Разрывы бывают разными, как и количество времени, которое требуется для восстановления душевных сил. В этот период особенно важно ощущать, что ты не одинок в своем опыте. Наш киноредактор Елена Зархина отобрала 7 идеальных сериалов, на примере героев которых можно справиться с расставанием.

«Меломанка» на «КиноПоискHD»

Один из лучших сериалов последних лет, который, с одной стороны, является экранизацией одноименного романа Ника Хорнби, а с другой — переосмысливает фильм 2000 года «Фанатик» с Джоном Кьюсаком в главной роли. На этот раз центральной героиней истории становится девушка Роб (восхитительная Зои Кравиц), которая переживает непростой разрыв со своим женихом Маком. От отчаяния Роб, подобно героине первого хита «Виа Гры» «Попытка номер 5», разбирается во всех своих неудачных отношениях (их ровно пять), рефлексируя и пытаясь отследить момент, когда именно все пошло не так.

Меломанка » относится к тому числу проектов, которым удалось достичь идеального симбиоза серьезной драмы и легкой комедии. Герои шоу постоянно рефлексируют о своих жизненных неудачах, а в следующее мгновение — высмеивают свои же промахи. Героиня Кравиц на протяжении 10 серий бродит улицами Бруклина, слушает самую разную музыку (которая, по ее же признанию, неоднократно спасала ей жизнь) и учится смотреть на свой опыт с нового ракурса. Возможно, все пять попыток обрести счастье на личном фронте оказались провальными, а может быть, пока еще просто не состоялась встреча с самым главным человеком, чьей взаимности стоит добиваться, — с самой собой.

«Личная жизнь» на Amediateka

Анна Кендрик , как и ее предшественницы из сериала «Секс в большом городе» , переезжает в мегаполис, который, по идее, должен перевернуть всю ее жизнь с ног на голову. Собственно, так и происходит — она устраивается на новую работу, параллельно влюбляясь в милого парня Оги. Их отношения будто сходят со страниц любовного романа — но ровно до того момента, когда Оги приходится переехать в другой город. Приняв неизбежное, героиня Кендрик сперва ставит на своем будущем крест, а потом открывается жизни и переживает череду самых разных романов, каждый из которых меняет ее саму и отношение к миру вокруг.

Проект HBO получился более легким и в чем-то даже наивным, чем та же разбавленная щепоткой цинизма «Меломанка», но в этом и заключается его прелесть — он идеально подойдет для той стадии переживания разрыва, когда кажется, что захлопнувшаяся перед твоим носом дверь больше никогда не откроется снова. Конечно же, это не так, о чем всегда стоит помнить — собственно, эту незамысловатую, но важную мысль проговаривает рассказчица прямо в пилотной серии: «Каждый человек, переживший расставание, уверен, что он больше никого не встретит. Он ошибается».

Именно этим обещанием непременного счастья, которое точно ждет каждого из нас за поворотом, « Личная жизнь » и подкупает (а также согревает, как любимый теплый плед).

«Нормальные люди» на «КиноПоискHD»

Едва ли не самый обсуждаемый сериал 2020 года — и потому что является экранизацией одноименного бестселлера Салли Руни, и благодаря тому что сумел вывести подростковые истории любви на качественно новый уровень.

Марианна и Коннел учатся в одной школе, но в разных классах — буквальных и социальных: Марианна из богатой семьи, мама Коннела в этой семье прислуживает, чтобы иметь возможность поднять на ноги единственного сына. Незапланированно (и втайне от всех) между старшеклассниками возникает взаимное чувство, но очень скоро становится понятно, что тайна — не лучший компонент любовных отношений, а сами они слишком надломлены изнутри, чтобы выдержать давление внешнего мира. Тем не менее на протяжении нескольких лет герои будут сходиться и расходиться, меняться общественными ролями и вместе взрослеть.

Нормальные люди » получился новым словом в жанре подростковых романов: его герои куда сложнее, их отношения намного откровеннее, а болевые точки еще уязвимее. Сериал охватывает несколько лет жизни героев, которым суждено стать первой большой любовью друг друга и первой же большой потерей.

Вопреки минорным нотам в повествовании, сам проект получился обнадеживающим и реалистичным в своей искренности — он не обещает невыполнимого, но напоминает, что даже в расставании есть своя красота. Можно оглянуться назад и напомнить себе, что разрыву предшествовало красивое время, наполненное любовью и нежностью, — и такая удача случается далеко не с каждым.

«Беги» на Amediateka

Относительно недавнее детище создательницы «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж получилось таким же смелым и ярким высказыванием, как и первый проект сценаристки. « Беги » рассказывает историю Руби и Билли, которые 17 лет назад заключили странное соглашение: если кому-то из них все осточертеет и он захочет сбежать от привычной рутины, достаточно просто отправить другому короткое сообщение со словом «Беги». Если второй ответит, они встречаются на Центральном вокзале в Нью-Йорке. Так и происходит — бывшие любовники воссоединяются в вагоне несущегося на всех порах поезда: впереди — неизвестность, позади — разочарование и провалы.

Герои «Беги» изо всех сил стараются пересобрать себя, отрефлексировать некогда случившийся между ними роман и отыскать тропу для нового сближения. Уоллер-Бридж в свойственной ей манере ставит персонажей в неловкие ситуации, обнажая их внутреннюю неуклюжесть и уязвимость, но при этом умело поднимает градус истории, балансируя между мелодрамой и детективом. Сериал идеален для состояния, когда хочется послать все к черту и покинуть зону комфорта.

«Настя, соберись!» на «КиноПоискHD»

В центре истории девушка по имени Настя и пять ее внутренних «я» , которые то помогают ей добиваться успеха, то изрядно усложняют ее жизнь. Настя работает дизайнером-архитектором и счастлива замужем за любимым мужчиной. В Насте уживаются сразу пять совершенно разных внутренних «я»: ребенок (Ева Смирнова); ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка (Юлия Гришаева); одержимый контролем требовательный родитель ( Светлана Камынина ); богиня удовольствий ( Алина Алексеева ) и самоуверенная, дерзкая карьеристка ( Рина Гришина ).

В какой-то момент, казалось бы, налаженная жизнь героини Любови Аксеновой идет под откос: в одночасье она теряет работу, мужа и лучшую подругу. Именно тогда ее субличностям приходится объединиться и помочь Насте собраться с силами и изменить свою судьбу.

Проект сложно не сравнить с «Головоломкой» или сериалом «Голова Германа», но, помимо внешней схожести формы, эти шоу имеют совершенно разное содержание. « Настя, соберись! » — проект, который напоминает о внутренней силе, источнике для преодоления любых проблем. Возможно, иногда жизнь и рассыпается на части, но с любой неудачей и расставанием можно справиться, если помнить, что тебя никогда не покинет твой главный союзник — ты сам.

«Удивительная миссис Мейзел» на Prime Video

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке конца 50-х годов. Главная героиня шоу — примерная домохозяйка, любящая жена и ответственная мать Мириам Мейзел. Кажется, что налаженную жизнь ничто не сможет омрачить, пока однажды супруг Мириам не сообщает ей о своем желании покинуть семью и начать новую жизнь с другой женщиной. Отойдя от первого шока, Мейзел решается на нестандартный шаг: вместо того чтобы оплакивать свой разрушенный брак, она решает дать волю скрытому таланту и вдоволь посмеяться над ситуацией. Так на смену покладистой Мириам приходит удивительная миссис Мейзел — женщина-стендапер с острыми шутками, идеальной укладкой и бесстрашно говорящая со сцены на темы, до этого считавшиеся табуированными.

Сериал пропитан атмосферой Голливуда прошлого века — добрый, умный и немного наивный. Именно легкость, с которой Мириам воспринимает все жизненные невзгоды, подкупает больше всего. Более того, разрыв с мужем она воспринимает как точку, от которой можно оттолкнуться и наконец-то заняться любимым делом, переосмысляя печальный опыт в веселом ключе.

«Нежность» на IVI

Продолжение истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне ( Виктория Исакова ), которая за одну короткую командировку успела встретить мужчину своей мечты и так же неожиданно его потерять. Елена продолжает искать его всеми доступными и недоступными способами. В ход идет все: логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной… Она идет вперед, бежит сломя голову, ошибается, падает, набивает шишки, но продолжает стремиться к намеченной цели.

Сложно найти в российском кино более трогательного режиссера, чем Анна Меликян , которая последние годы особенно пристально изучает умение героев нашего времени чувствовать себя и других. Черно-белый сериал Меликян (снятый на мобильный телефон) продолжает эту линию поисков режиссера, отказывающейся от ярких красок ради того, чтобы не отвлечь зрителей от света, который излучают глаза героев, нашедших большую любовь снова.

Еще один важный плюс в копилку проекта — знакомые нам реалии и локации. Конечно, интересно наблюдать за героями западных сериалов, но будем откровенны: тосковать, бродя красивыми улицами Нью-Йорка, — не то же самое, что в вагоне сапсана. Пережить расставание в более шумной и не так воспетой мировым кинематографом Москве — вызов куда серьезнее, и героиня «Нежности» справляется с ним на твердую пятерку.