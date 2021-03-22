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Жуткие факты о Диане, которые раскрыл сериал «Корона»

Даня Виттиг
5 часов назад
Сериал "Корона" покорил зрителей, так как подробно показал историю королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году и до настоящего времени. Для большинства людей жизнь королевских особ до сих пор скрыта за завесой тайны, которую авторы попытались раскрыть. "Рамблер" расскажет о жутких фактах из жизни принцессы Дианы.
Жуткие факты о Диане, которые раскрыл сериал «Корона»
Фото: кадр из сериала "Корона"кадр из сериала "Корона"

Брак по расчету

С самого начала принц Чарльз не любил Диану, но она понравилась его родственникам. Загулявшему принцу уже давно советовали найти хорошую и скромную девушку, которая могла поддержать репутацию будущего короля, и взять ее в жены. То есть изначально влюбленная в принца особа была обречена на несчастливый брак.

Замужняя любовница

Принц испытывал глубокие чувства к замужней Камилле Паркер-Боулз. Мнение королевы было таково, что наследник престола не может участвовать в подобных интригах. Но вмешательство в чужую личную жизнь, конечно, не сопутствовало счастью сына. Чарльз всегда рвался к Камилле, а жить и растить детей был обязан с Дианой. Пара смогла вступить в брак только спустя 30 лет "тайных" отношений.

Булимия

Растройство пищевого поведения началось у Дианы уже через неделю после помолвки. Во-первых, Чарльз частенько критиковал вес своей будущей невесты, и она начала таять на глазах. Во-вторых, Диана знала о бесконечных изменах мужа, которые он даже не пытался скрыть. Приступы булимии продолжались на протяжении всей ее жизни, хотя в СМИ утверждали, что принцесса победила болезнь.

Нет любви

В какой-то момент Диана отчаялась добиться любви у членов королевской семьи и стала искать ее среди других людей. Принцесса встречалась со своими телохранителем, инструктором по верховой езде, военным, а затем и с близким другом принца. Девушке хотелось любви, но построить крепкий союз так и не вышло.
Сериалы,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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