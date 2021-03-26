«Чики» назвали лучшим сериалом 2020 года

26 марта в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Награды присуждаются лучшим российским сериалам и фильмам, а также представителям индустрии, чья работа получила высокую оценку жюри. Награда считается престижным профессиональным Призом. В жюри входят только кино- и телепродюсеры — первые лица кинокомпаний из состава АПКиТ.
Ведущими церемонии стали Ирина Петрова
и Гарик Мартиросян
, который заменил заразившегося коронавирусом Ивана Урганта
. Лауреаты IX Премии АПКиТ были объявлены в прямом эфире из студии Пятого канала. Отметим, что в этом году по решению жюри было рекордное число специальных Призов — пять.
Полный список лауреатов премии АПКиТ — 2021:
Лучший мини-сериал (1-4 серии)— «Мертвые души»
Лучший сериал (5-24 серий)— «Чики»
Лучший сериал (более 24 серий)— «257 причин, чтобы жить»
Лучший комедийный сериал— «Беспринципные»/ «#СидяДома»
Лучший полнометражный художественный фильм — «Серебряные коньки»
Лучший анимационный сериал— «Три кота»
Лучшие визуальные эффекты— «Перевал Дятлова»
Лучшая оригинальная музыка к сериалу— Сурен Томасян, Иван Дорн
(«Чики»)
Лучшая работа художника по костюмам— Наталья Салтыкова («Грозный»)
Лучшая работа художника по гриму— Михаил Вигдоров («Зулейха открывает глаза»)
Лучшая работа звукорежиссера— Дмитрий Климинов, Алексей Синицын
(«Перевал Дятлова»)
Лучшая работа режиссера монтажа— Алексей Волнов («Шерлок в России»)
Лучшая работа кастинг-директора— Эдуард Оганеся, Екатерина Малютина («Чики»)
Специальный приз за кино, спасающее жизнь— «Шугалей»/ «Доктор Лиза»
Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Статуэтка Премии АПКиТ является не только наградой для победителей, но и символом мероприятия. Она изготавливается вручную по специальному заказу Ассоциации - из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Каждая весит около двух килограммов.