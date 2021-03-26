«Чики» назвали лучшим сериалом 2020 года

Награды присуждаются лучшим российским сериалам и фильмам, а также представителям индустрии, чья работа получила высокую оценку жюри. Награда считается престижным профессиональным Призом. В жюри входят только кино- и телепродюсеры — первые лица кинокомпаний из состава АПКиТ.

Полный список лауреатов премии АПКиТ — 2021:

Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Статуэтка Премии АПКиТ является не только наградой для победителей, но и символом мероприятия. Она изготавливается вручную по специальному заказу Ассоциации - из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Каждая весит около двух килограммов.