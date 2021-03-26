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«Чики» назвали лучшим сериалом 2020 года

WMJ.ruиещё 2
2 часа назад
26 марта в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Награды присуждаются лучшим российским сериалам и фильмам, а также представителям индустрии, чья работа получила высокую оценку жюри. Награда считается престижным профессиональным Призом. В жюри входят только кино- и телепродюсеры — первые лица кинокомпаний из состава АПКиТ.
Ведущими церемонии стали Ирина Петрова и Гарик Мартиросян, который заменил заразившегося коронавирусом Ивана Урганта. Лауреаты IX Премии АПКиТ были объявлены в прямом эфире из студии Пятого канала. Отметим, что в этом году по решению жюри было рекордное число специальных Призов — пять.

Полный список лауреатов премии АПКиТ — 2021:

Лучший мини-сериал (1-4 серии)— «Мертвые души»
Лучший сериал (5-24 серий)— «Чики»
Лучший сериал (более 24 серий)— «257 причин, чтобы жить»
Лучший комедийный сериал— «Беспринципные»/ «#СидяДома»
Лучший актер сериала— Петр Федоров («Перевал Дятлова»)
Лучшая актриса сериала— Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»)
Лучший актер второго плана в сериале— Тимофей Трибунцев («Мертвые души»)
Лучшая актриса второго плана в сериале— Татьяна Догилева («Обычная женщина 2»)
Лучший полнометражный художественный фильм — «Серебряные коньки»
Лучший анимационный сериал— «Три кота»
Лучшая сценарная работа— Анна Аносова, Лариса Леоненко, Василий Павлов/ Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев («Зулейха открывает глаза»/«Перевал Дятлова»)
Лучшие визуальные эффекты— «Перевал Дятлова»
Лучшая режиссерская работа— Эдуард Оганесян («Чики»)
Лучшая оригинальная музыка к сериалу— Сурен Томасян, Иван Дорн(«Чики»)
Лучшая операторская работа— Юрий Никогосов, Михаил Дементьев («Чики»)
Лучшая работа художника-постановщика— Евгений Качанов («Грозный»)
Лучшая работа художника по костюмам— Наталья Салтыкова («Грозный»)
Лучшая работа художника по гриму— Михаил Вигдоров («Зулейха открывает глаза»)
Лучшая работа звукорежиссера— Дмитрий Климинов, Алексей Синицын («Перевал Дятлова»)
Лучшая работа режиссера монтажа— Алексей Волнов («Шерлок в России»)
Лучшая работа кастинг-директора— Эдуард Оганеся, Екатерина Малютина («Чики»)
Специальный приз за кино, спасающее жизнь— «Шугалей»/ «Доктор Лиза»
Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Статуэтка Премии АПКиТ является не только наградой для победителей, но и символом мероприятия. Она изготавливается вручную по специальному заказу Ассоциации - из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Каждая весит около двух килограммов.
Напомним, что в 2020 году лидерами по числу наград стали сериалы «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова.
Сериалы,Эпидемия,Василий Внуков,Лариса Леоненко,Анна Аносова,Евгений Качанов,Василий Павлов,Эдуард Оганесян,Алексей Синицын,Ирина Петрова,Илья Куликов,Иван Дорн,Михаил Дементьев,Павел Костомаров,Александр Сысоев,Борис Хлебников,Татьяна Догилева,Чулпан Хаматова,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Тимофей Трибунцев,Петр Федоров,
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