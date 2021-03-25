Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон "Сватов"

Поклонники популярного сериала «Сваты» с нетерпением ждут выхода седьмого сезона сериала, который должен стать финальным. Известно, что фильм начали снимать еще до пандемии, но коронавирус внес свои коррективы, из-за чего съемки так и не смогли закончить.

В Сети даже ходили слухи о том, что сериал и вовсе приняли решение закрыть, но позже стало известно, что седьмой сезон все же будет закончен. Ранее пользователи начали обсуждать дату премьеры новой части сериала. Появилась информация, что седьмой сезон презентуют уже в начале лета этого года, однако актеры уже успели опровергнуть эти домыслы.