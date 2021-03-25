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Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон "Сватов"

Экспресс газета
1 час назад
Поклонники популярного сериала «Сваты» с нетерпением ждут выхода седьмого сезона сериала, который должен стать финальным. Известно, что фильм начали снимать еще до пандемии, но коронавирус внес свои коррективы, из-за чего съемки так и не смогли закончить.
В Сети даже ходили слухи о том, что сериал и вовсе приняли решение закрыть, но позже стало известно, что седьмой сезон все же будет закончен. Ранее пользователи начали обсуждать дату премьеры новой части сериала. Появилась информация, что седьмой сезон презентуют уже в начале лета этого года, однако актеры уже успели опровергнуть эти домыслы.
Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов в разговоре с журналистами сообщил о том, что ждать премьеру сезона в ближайшее время не стоит.
«Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы», - сообщил Добронравов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Сериалы,Федор Добронравов,
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