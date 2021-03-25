Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Фанаты сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона сериала. К сожалению, из-за пандемии съемки были отложены, а затем и вовсе появилась информация о закрытии. Потом, правда, и эти слухи опровергли, после чего зародился слух о выходе нового сезона уже в начале лета текущего года.