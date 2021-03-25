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Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Стелла Шмель
1 час назад
Фанаты сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона сериала. К сожалению, из-за пандемии съемки были отложены, а затем и вовсе появилась информация о закрытии. Потом, правда, и эти слухи опровергли, после чего зародился слух о выходе нового сезона уже в начале лета текущего года.
Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Федор Добронравов, который исполняет одну из главных ролей в сериале, пролил свет на реальное положение дел относительно выхода седьмого сезона.
"Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы",
- сообщил Добронравов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.
Ранее "Рамблер" писал, что "Дом-2" вернется на экраны.
Сериалы,Федор Добронравов,
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