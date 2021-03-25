Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов"

Фанаты сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона сериала. К сожалению, из-за пандемии съемки были отложены, а затем и вовсе появилась информация о закрытии. Потом, правда, и эти слухи опровергли, после чего зародился слух о выходе нового сезона уже в начале лета текущего года.
Федор Добронравов, который исполняет одну из главных ролей в сериале, пролил свет на реальное положение дел относительно выхода седьмого сезона.
"Конечно, 4 июня сериал, как пишут некоторые СМИ, не выйдет на экраны. Надеюсь, что с божьей помощью мы этим летом все доснимем. Верю, что будут хоть какие-то послабления. По-любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы",