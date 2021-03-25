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Сериал «Эпидемия» получит второй сезон после успеха

Мария Грибова
25 марта 2021
Новый сезон российского сериала «Эпидемия» снимет режиссер Дмитрий Тюрин, который работал над «Триггером». Об этом сообщают представители компании 1-2-3 Production, передает ТАСС.
Сериал «Эпидемия» получит второй сезон после успеха
Фото: Кадр из сериала «Эпидемия»Кадр из сериала «Эпидемия»
По итогам года, первый сезон проекта вошел в десятку самых популярных неанглоязычных сериалов. Он также был показан на известном зарубежном сервисе Netflix.
Теперь над вторым сезоном сериала будет работать режиссер Дмитрий Тюрин, работавший над «Триггером», «Магомаевым» и «Ласточкиным гнездом».
«Мы оттолкнемся от стилистики первого сезона и придем к своей, сохранив базовые принципы»,
— поделился режиссер.
Сериалы,Российские сериалы,Эпидемия,Дмитрий Тюрин,Джессика Альба,Netflix,ИТАР-ТАСС,
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