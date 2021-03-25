Сериал «Эпидемия» получит второй сезон после успеха

Фото: Кадр из сериала «Эпидемия» Кадр из сериала «Эпидемия»

Теперь над вторым сезоном сериала будет работать режиссер Дмитрий Тюрин, работавший над «Триггером», «Магомаевым» и «Ласточкиным гнездом».