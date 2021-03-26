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Сериал "Чики" стал лучшим в 2020 году

Стелла Шмель
1 час назад
«Чики» назвали лучшим сериалом 2020 года. В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награда считается престижным призом в данной сфере и присуждается представителям индустрии, чей труд получил высокую оценку по мнению жюри.
Сериал "Чики" стал лучшим в 2020 году
Фото: Кадр из сериала "Чики"Кадр из сериала "Чики"
Среди других номинантов: лучший мини-сериал — «Мертвые души», лучший комедийный сериал— «Беспринципные»/ «#СидяДома», лучший анимационный сериал— «Три кота».
Церемония прошла 26 марта. Премия АПКиТ вручается с 2013 года.
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