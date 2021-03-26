Сериал "Чики" стал лучшим в 2020 году

«Чики» назвали лучшим сериалом 2020 года. В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения наград премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награда считается престижным призом в данной сфере и присуждается представителям индустрии, чей труд получил высокую оценку по мнению жюри.