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Экранные романы, которые продюсеры запретили ради рейтингов

Даня Виттиг
9 часов назад
Сценаристы специально продумывают долгоиграющие любовные линии, чтобы зрители гадали, буду ли герои вместе на экране и в жизни. На таких парах часто держится весь сюжет, ради их свадьбы миллионы будут готовы тратить годы на просмотр ленты. "Рамблер" вспомнил о самых известных экранных парах.
Экранные романы, которые продюсеры запретили ради рейтингов
Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"кадр из сериала "Секс в большом городе"

«Друзья»

Вопрос о том, будут ли вместе Росс и Рейчел, был одним из самых важных в 90-е. Однако, когда герои оказались вместе, выяснилось, что динамика отношений счастливой пары не настолько телегенична. Поэтому Росс изменил своей возлюбленной.
До конца сериала их чувства остаются загадкой, Росс произносит имя Рейчел у алтаря с другой, они случайно женятся в Лас-Вегасе и даже "случайно" заводят ребенка. Окончательно герои сходятся лишь в последние минуты заключительного эпизода последнего сезона.

«Сплетница»

Развитие отношений между целеустремленной отличницей Блэр Уолдорф и бабником Чаком Бассом изначально не планировалось. Но неожиданные чувства циничного Чака стали важным событием для актеров и зрителей сериала.
Пара сходилась и расходилась до самого последнего сезона. В основном, молодым людям мешало эго, избалованность и склонность к манипуляциям, зато какая красивая история вышла! Блэр сбегает со свадьбы с принцем, чтобы признаться в чувствах к Чаку. А потом выходит за него замуж, чтобы не давать против него показания в суде.

«Секс в большом городе»

Кэри Брэдшоу и токсичный Мистер Биг сходились и расходились на протяжении 6 сезонов. При этом самодостаточный бизнесмен ни разу не продемонстрировал уважительное отношение к своей любимой. Фанаты активно сомневались в том, что их брак будет долговечным. Из-за этого многие были в ярости от сказочной развязки сериала.
Дело в том, что в книге прототип Кэри вышла замуж за артиста балета Чарльза Аскегаарда, на котором был основан последний бойфренд Кэрри. В сериале же героиня возвращается к Мистеру Бигу в последней серии.
Сериалы,Секс в большом городе,Сплетница,Друзья,
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